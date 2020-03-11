意大利警方破获中国-意大利口罩走私网 暴利6000%

意大利封国第二天，新冠病毒确诊病例破万，死亡超600人之际 ，意大利监察机构今天3月11日宣布，警方在该国南部破获一个意大利人和中国人的口罩消毒液走私网，走私口罩的利润可达6000%。

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意大利新冠疫情死亡病例升至631人，确诊病例10149例。意大利今天进入封国第二天，全国6000万意大利人继续被要求在家隔离，除非特殊需要，任何人不可踏出家门。意大利疫情泛滥导致口罩和消毒液等防护用品急缺。

意大利警方今天宣布破获口罩和消毒液走私案。意大利检察院周二宣布，警方在意大利南部的巴里Bari区周边20来个市镇，从30来个公司收缴价值22万欧元的走私口罩，消毒液和消毒纸巾。这些公司的老板是意大利人和中国人。目前尚不清楚这些走私的口罩和消毒液的货物来源。

据法新社引述意大利调查人员说，某些批发或零售店药店，将批量的口罩包拆开，重新包装为小包倒卖，每只口罩每只可赚利润6000%。

意大利是中国之外新冠疫情最严重的国家。法新社说，在中国之外，死于新冠病毒肺炎的人已超过1100人。

意大利总理孔特（Giuseppe Conte）今天3月11日宣布，政府追加250亿欧元应对新冠病毒疫情最经济造成的冲击。

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