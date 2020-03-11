法国生育率蝉联欧洲之冠 南欧生育率最低

法国位居欧洲国家生育率之冠，而南欧国家的生育率继续排名最弱区块。相反地，东欧国家自2010年中期以来，出生率明显上升，这是法国国家人口研究所11日出刊最新一期杂志的专家撰文指出的。

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期刊文章指出，法国的生育率继续位居欧洲之冠，而南欧国家的生育率继续排名最弱区块。东欧国家自2010年中期以来，出生率明显上升。

这篇最新数据的专家期刊还指出，社会负担及文化因素往往决定一对夫妇是否想生孩子，如金融危机及政治震荡也是影响决定的重要因素。这是在11日出刊的法国国家人口研究所最新一期杂志专家皮松撰文所提出的解释。

在欧洲大陆，没有任何一个国家的生育率达到每名生育适龄妇女的的平均生育2.1个孩子，而这个生育率水平被视为才能藉此更新一个世代。这两年来，新生儿总数已显示出某些倾向已经固定下来，例如法国生育率2019年平均一名适育年龄的妇女，生1.84个孩子，这是统计机构Eurostat的数据。这个数据与2018年的数据恰好相同。法国因此在欧洲北部的国家中生育率是排名最高的。至于南欧国家的生育率为欧洲最低，如马耳他、西班牙、意大利、塞浦路斯、希腊都是敬陪末座，生育率平均一名适龄妇女生1.23个至1.35个孩子。

法国国家自然历史博物馆(INED)的副研究员吉尔斯·皮森教授，总结指出：“这代表了一个巨大的差距：欧盟内部的差距从1个到1.5个新生儿。”这些地区的人口多的大家庭的形象与过去相比，是遥不可及。 在意大利，生育率在1970年代后期下降到每名妇女2个孩子，此后生育率一直持续低迷。 在西班牙，同样的现象发生在1980年代初，然后生育率迅速下降。 ”南北欧的出生率，现在差距愈来愈大。

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