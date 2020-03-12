意大利死亡破千 西班牙全体内阁成员接受检测

新冠病情在欧洲肆虐的情形令人担忧，根据最新数字，意大利死于新冠病毒的人数已经破千，确诊人数超过15000人。西班牙一位部长确诊感染后，西班牙政府全体成员周四一律进行了检测，西班牙目前与意大利、法国、德国成为欧洲疫情蔓延最严重的国家。

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截至国际标准十七点，根据已公布的统计数字，全球116国疫情蔓延，死亡人数增至4923例。累计确诊感染达致131460例。新增死亡病例357例，新增确诊7360例。由于各国卫生政策不同，这一数字并不能完全地反映现实。

在最近24小时，死亡人数最多的国家是意大利。意大利当局周四宣布，该国死于新冠病毒者已达到1016例，比11日增加189例；确诊感染人数已达到15113例，比11日猛增2651例。这意味着意大利在24小时之内，死亡人数猛增了23%，而确诊人数增加了21.7%。已经治愈的人数为1258例，但紧急救治的人数则为1153人。

意大利目前是除中国大陆以外新冠病情肆虐最严重的国家，而根据中国官方统计，中国大陆境内的疫情正处于快速减缓状态，在周三周四之间，该国确诊新增15例，死亡11例。中国大陆累计确诊80793例，死亡3169例，治愈62793例。

西班牙是欧洲继意大利、法国、德国之后疫情蔓延最严重的国家，在一位女部长确诊阳性后，全体内阁成员周四进行了检测，结果很快就会公布。西班牙总理桑切斯随后举行了没有记者亲身出席的记者会。他说，西班牙一如全球其他国家，面临前所未有的卫生危机。根据11日公布的最新数字，西班牙确诊病例2968例，死亡病例急速上升至84例，比11日增加37例。

根据最新统计，法国累计确诊2876例，死亡人数增至61例，在24小时之内，确诊增加近600例，死亡增加13例，另外还有129例处于抢救状态。

就全球范围来看，中国之后意大利最严重，然后是伊朗，死亡累计429例，累计确诊10075例，其次是西班牙，再下来是韩国，累计确诊7869例，死亡66例。

自周三国际标准时间17时以来，波兰、奥地利、圭亚那、阿尔及利亚、阿塞拜疆宣布出现首例死亡病例。

从整个大陆范围来看，亚洲截至国际标准17时累计确诊90773例，累计死亡3253例，欧洲累计确诊27741例，死亡累计1182例，中东累计确诊11035例，死亡440例，美国加拿大累计确诊1416例，累计死亡39例；拉美及加勒比海地区累计确诊207例，3例死亡；大洋洲确诊155例，3例死亡，非洲确诊134例，死亡3例。

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