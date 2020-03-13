忧武汉肺炎疫情扩大 希腊停办东奥圣火接力

2020年东京奥运圣火点燃仪式12日在希腊奥林匹亚（Olympia）举行，预定到19日为止在希腊举行圣火接力，但受到武汉肺炎疫情影响，希腊奥林匹克委员会宣布停办接力。

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日本共同社报导，受到2019冠状病毒疾病疫情迅速在全球蔓延，希腊奥委会13日表示，原订到19日为止在希腊境内举办圣火接力的活动，因忧心沿路民众聚集，感染武汉肺炎的危险性高，因此决定停办圣火接力活动。

希腊奥委会与卫生当局、国际奥林匹克委员会协商之后，做出停办的决定。

预定19日在希腊首都雅典举办的将圣火交给东京奥运代表的交接仪式如期举行，但不开放一般民众进场观礼。

圣火预定20日以专机运送到日本航空自卫队松岛基地（位于日本宫城县东松岛市），26日从福岛县的体育设施J-Village出发，到7月24日东京奥运开幕日为止，在日本47都道府县进行为期121天的圣火接力。

希腊奥林匹亚（Olympia）12日举行2020年东京奥运圣火点燃仪式，受到武汉肺炎疫情影响，禁止民众入场观礼，也创下奥运史上首度无民众观礼的圣火点燃仪式。

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