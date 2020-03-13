默克尔警告疫情比金融危机时严峻 学校停课1个月

德国总理默克尔和卫生部长施潘周三就新冠危机共同出席了柏林联邦记者会。

武汉肺炎疫情延烧，德国总理默克尔警告，情势比金融危机还严峻，她呼吁民众减少社交。德国各地学校下周起将停课一个月，博物馆也陆续闭馆。

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默克尔（Angela Merkel）12日与全国16位邦总理开会后表示，武汉肺炎感染人数快速上升，由于没有药物和疫苗可对付，当前的情势“比金融危机时还严峻”。

德国政府原本建议全国各级政府和主办单位取消1000人以上的活动和集会，默克尔说，接下来一个月是防疫的关键期，因此1000人以下的活动也要取消。

她并呼吁社会大众减少社交，“在这个转折点，每个人都得付出很多”。

德国各级学校是由邦政府主管，3月13日西部的萨兰（Saarland）、南部的巴伐利亚（Bayern）、中部的下萨克森（Niedersachsen）和首都柏林等邦政府率先宣布，下周一起将关闭各级学校和托儿所，直到4月下旬复活节假期结束为止，其它邦政府也可望在13日做出决定。

此外，全国各地包括柏林博物馆岛（Museumsinsel）在内的博物馆，12日起也陆续宣布闭馆或停办导览和演讲等活动。

根据国家疾病防治单位罗伯特．科赫研究所（Robert Koch Institute）到12日为止的统计，德国2019年冠状病毒疾病确诊病例有2369人，疫情在过去几天有扩大的趋势。

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