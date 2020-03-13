默克尔警告疫情比金融危机时严峻 学校停课1个月
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武汉肺炎疫情延烧，德国总理默克尔警告，情势比金融危机还严峻，她呼吁民众减少社交。德国各地学校下周起将停课一个月，博物馆也陆续闭馆。
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默克尔（Angela Merkel）12日与全国16位邦总理开会后表示，武汉肺炎感染人数快速上升，由于没有药物和疫苗可对付，当前的情势“比金融危机时还严峻”。
德国政府原本建议全国各级政府和主办单位取消1000人以上的活动和集会，默克尔说，接下来一个月是防疫的关键期，因此1000人以下的活动也要取消。
她并呼吁社会大众减少社交，“在这个转折点，每个人都得付出很多”。
德国各级学校是由邦政府主管，3月13日西部的萨兰（Saarland）、南部的巴伐利亚（Bayern）、中部的下萨克森（Niedersachsen）和首都柏林等邦政府率先宣布，下周一起将关闭各级学校和托儿所，直到4月下旬复活节假期结束为止，其它邦政府也可望在13日做出决定。
此外，全国各地包括柏林博物馆岛（Museumsinsel）在内的博物馆，12日起也陆续宣布闭馆或停办导览和演讲等活动。
根据国家疾病防治单位罗伯特．科赫研究所（Robert Koch Institute）到12日为止的统计，德国2019年冠状病毒疾病确诊病例有2369人，疫情在过去几天有扩大的趋势。
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