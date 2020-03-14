西班牙：除上班、购买生活必需品之外不得出行
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西班牙14日宣布武汉肺炎新增1700例，累计确诊5945例，死亡人数再添73人，攀至193人。政府规定民众不得乱出行，并动员所有警力支援紧急状态。西班牙颁布特别令，禁止出行，除非是上班族和出门购买生活必需品。
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西班牙《世界报》（El Mundo）与卡迪纳塞电台（Cadena Ser）等媒体报导，作为部分紧急状态举措，政府将下令全国封城，除上班、外出采购粮食、药物及就医等紧急情况外，所有西班牙民众都必须待在家中。
除此之外，《世界报》报导，西班牙内政部还将动员地方及区域警部等所有警力，作为部分紧急状态措施，以遏止2019冠状病毒疾病疫情蔓延。
西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）稍早表示，下周确诊病例恐攀升一倍以上，突破1万大关。他呼吁民众勤洗手、少出门加强防疫。
桑切斯在内阁会议中宣布进入紧急状态，一并实施上述措施。
西班牙政府13日表示，政府将采取一连串非常措施“以动用所有国家资源，捍卫全体国民的健康”。
西班牙感染病例数自8日以来大幅攀升，国内餐厅、酒吧以及所有体育、文艺机构都已经关闭。
马德里地区确诊病例数近3000例，当地已下令关闭所有非必要的商业活动。
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