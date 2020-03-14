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西班牙：除上班、购买生活必需品之外不得出行

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Foto divulgada por el Palacio de la Moncloa muestra al Primer Ministro español Pedro Sánchez (C) presidiendo una reunión extraordinaria del gabinete sobre el brote de coronavirus, en el Palacio de la Moncloa, en Madrid, el 14 de marzo de 2020.
Foto divulgada por el Palacio de la Moncloa muestra al Primer Ministro español Pedro Sánchez (C) presidiendo una reunión extraordinaria del gabinete sobre el brote de coronavirus, en el Palacio de la Moncloa, en Madrid, el 14 de marzo de 2020. LA MONCLOA/AFP
作者： 法广

西班牙14日宣布武汉肺炎新增1700例，累计确诊5945例，死亡人数再添73人，攀至193人。政府规定民众不得乱出行，并动员所有警力支援紧急状态。西班牙颁布特别令，禁止出行，除非是上班族和出门购买生活必需品。

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西班牙《世界报》（El Mundo）与卡迪纳塞电台（Cadena Ser）等媒体报导，作为部分紧急状态举措，政府将下令全国封城，除上班、外出采购粮食、药物及就医等紧急情况外，所有西班牙民众都必须待在家中。

除此之外，《世界报》报导，西班牙内政部还将动员地方及区域警部等所有警力，作为部分紧急状态措施，以遏止2019冠状病毒疾病疫情蔓延。

西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）稍早表示，下周确诊病例恐攀升一倍以上，突破1万大关。他呼吁民众勤洗手、少出门加强防疫。

桑切斯在内阁会议中宣布进入紧急状态，一并实施上述措施。

 西班牙政府13日表示，政府将采取一连串非常措施“以动用所有国家资源，捍卫全体国民的健康”。

西班牙感染病例数自8日以来大幅攀升，国内餐厅、酒吧以及所有体育、文艺机构都已经关闭。

马德里地区确诊病例数近3000例，当地已下令关闭所有非必要的商业活动。

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