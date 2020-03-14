政治

西班牙：除上班、购买生活必需品之外不得出行

Foto divulgada por el Palacio de la Moncloa muestra al Primer Ministro español Pedro Sánchez (C) presidiendo una reunión extraordinaria del gabinete sobre el brote de coronavirus, en el Palacio de la Moncloa, en Madrid, el 14 de marzo de 2020. LA MONCLOA/AFP

西班牙14日宣布武汉肺炎新增1700例，累计确诊5945例，死亡人数再添73人，攀至193人。政府规定民众不得乱出行，并动员所有警力支援紧急状态。西班牙颁布特别令，禁止出行，除非是上班族和出门购买生活必需品。