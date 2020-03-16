意大利媒体驳斥中国外交部公开散播假新闻

2020年3月10日，杭州国际机场后勤中心正在准备向意大利发送的医护物资

意大利网络媒体 Linkiesta周日报道说，中国外交部发言人华春莹、赵立坚近日在twitter上散布假新闻，声称意大利人感谢中国援助并且播放中国国歌，报道批评中国官员在意大利人背后散布假新闻，并且呼吁意大利政府站出来对此做出反应。

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意大利媒体报道文章的标题为：够了，多谢！文章批评中国外交部发言人是中国宣传机构的成员，他们的工作之一就是散布虚假信息，呼吁意大利政府首脑即使在对抗疫情的关键时刻也必須站出来澄清。文章并不排除确实可能有意大利人对中国运输物资表示出感谢，但是文章感叹说，倘若不是大难当头，倘若意大利是一个严肃的国家，政府领导人就应该站出来做出回应。

到目前为止尚未听到有意大利官方代表对此做出表态。

中国政府上周向意大利运送物资，物资运输包装上注明“驰援”，不过，据来自意大利的消息，这批物資是意大利外长與中国外长协调之后敲定，除了口罩，消毒液等用品之外，其馀为意大利购买物资，并非赠送，部分是意大利红十字会与中国红十字会之间的交易。

意大利是欧洲疫情最严重的国家，欧盟内部舆论对歐盟其他国家對意大利缺乏援助提出尖锐批评，呼吁欧盟在关键时刻必须以团结为重。

此外，意大利全国宵禁之后，网络不断传出意大利罗马等地民众在阳台上高唱国歌的视屏，引发網絡强烈共鸣。

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