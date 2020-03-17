塞尔维亚总统面临疫情批欧盟“团结是童话” 大赞中国

3月15日晚，塞尔维亚总统武契奇宣布全国进入紧急状态。同时，他批评欧盟在新冠肺炎疫情蔓延期间限制医疗设备出口，并称赞中国是唯一能帮助塞尔维亚的国家。塞尔维亚政府16日说，由中国捐赠的首批1000个新冠病毒检测试剂盒已于15日夜送达塞首都贝尔格莱德，帮助塞尔维亚抗击新冠肺炎疫情。

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中国官媒报道说，这批试剂盒由中国企业生产、中国深圳市猛犸公益基金会捐赠，在中国驻塞尔维亚使馆协调下送达塞首都后，政府已连夜安排将试剂盒送到卫生部门。

据俄罗斯卫星通讯社17日和BalkanInsight网站16日的消息，武契奇在宣布国家进入紧急状态后说，“欧洲的团结并不存在，这是纸上的童话。”他还表示，“中国是目前唯一能帮助塞尔维亚的国家”。

武契奇还说， “根据欧盟的决定，我们甚至不能从欧盟国家进口医疗设备。”据报道，欧盟15日出台规定，限制欧盟国家出口一些医疗防护用品。欧盟委员会主席冯德莱恩在推特上表示，只有得到欧盟各国政府的明确授权，医疗防护设备才能出口到非欧盟国家。她表示，“这是正确的做法，因为我们的医疗保健系统需要这种设备。”塞尔维亚目前正在申请成为欧盟成员国。

武契奇称，他已经请求中国向塞尔维亚派遣“一切”—“甚至派遣医生，因为我们的医生已经很累了。”

据Worldometers网站的统计，塞尔维亚目前有57例新冠肺炎确诊病例，无死亡病例。15日，塞尔维亚宣布进入紧急状态，并规定对所有塞尔维亚国民和从国外返回的外国居民实施为期14天的隔离，禁止任何未经授权在该国生活和工作的人入境。据新华社15日的报道，武契奇表示，中国医护人员不在禁止入境名单之列，此外塞尔维亚已经从中国购买了500万个口罩用于国内防疫，并将寻求中方医疗援助。

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