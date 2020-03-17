意单日新感染率首次下降 法方质疑数据可靠性

单日感染人数新增比例从19%下降到12.6%，意大利果真出现疫情放缓的曙光吗？

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意大利在新冠疫情严重程度世界第二把交椅上坐得水深火热。截至3月17日，感染人数和死亡人数飙升之快让意大利政府与全欧盟不寒而栗。紧急限足令颁布之后的第二周，意大利宣布第一次出现疫情缓解的曙光，但系列数据反应现实情况的能力受到质疑。

截至巴黎时间3月17日下午18点，意大利全境共有31506人感染，2503人死亡；按照所有统计来看，本周三或周四死亡人数将超过3000人，接下来两周还会增加，这的确不乐观，但感染人数增加速度明显下降，今天单日感染人数增加12.6%，比16日的13%，15日的17%和14日的19%要有明显好转。但法国世界报指出，这有可能是因为意大利不再系统性检测病毒感染者。

世界报尤其指出，在意大利医疗资源最为紧缺的贝尔嘉沐地区，由于无法安排所有死尸，现在疫情受害人的尸体被放进城里的很多教堂。意大利北部的医疗系统遭受着前所未有的冲击，各地政府动员还未通过国家考核的年轻医学生，紧急上“前线”，响应号召的年轻人约在1万人。意大利政府还在考虑通过政令，征用其他地区的私人诊所资源，腾出床位，因为很有可能下周将出现疫情的高峰。

按照世界报的数据，意大利伦巴第大区16日感染人数单日增加10.4％，艾米丽－罗曼大区增加10.9%，威尼托大区增加13.5%，上述这三个大区是意大利单日新增感染人数放缓最明显的地区，也是意大利全境第一批下达严格限行限足令的地区。对此，意大利健康高级委员会主席弗朗哥－洛卡特里表示，疫情放缓与否，还要看接下来两天的数据。无论如何，意大利重疫区之一伦巴第大区区长枫丹纳表示，病毒仍在肆虐，但扩散的节奏已经不再呈指数增长。虽然暂时不会出现奇迹，但中期来看，人们可以对情况的好转抱有希望。

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