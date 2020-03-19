意大利总理：延长防疫措施遵循坚持比例原则 我们不在中国

意大利国内的新冠肺炎疫情近日继续恶化，意大利总理孔特在最新接受米兰《晚邮报》（Corriere della Sera）的采访时表示，将会延长针对新型肺炎所采取的严格管控措施。他还在介绍政府推行措施所依据的原则时指出，会继续兼顾比例原则，并称否则习惯于伟大个人主义和根深蒂固公民自由的意大利人不可能接受（这些措施），“显然我们不是在中国，也不生活在中央集权国家”。

广告 继续浏览后续

自3月12日起，意大利在全国范围内关闭了大部分企业，并禁止举行公众集会，该禁令将于3月25日到期。而关闭学校和其他措施，如禁止球迷出席体育赛事等禁令，将持续到4月3日。孔特受访的这篇文章在周四上午面世。他昨晚召开内阁会议，有些阁员以视频会议的方式参加，而出席者则一律戴着口罩和手套采取防护措施。孔特表示，现时必须延长封城措施至原定期限后，强调封城发挥作用，避免医疗系统崩溃。他又谈到，希望意大利在几天之内达到疫情高峰，感染率能逐渐下降。针对疫情所带来的经济问题，孔特强调，政府将释放数百亿的公共投资，并会扩展所谓“黄金力量”（Golden Power）计划对其国内企业所采取的保护措施。据了解，依照“黄金力量”计划向意大利企业提供的保护内容，该国政府将阻止所有对意大利公司趁危并购的尝试，其中包括所有在米兰交易所上市的意大利公司。

孔特在采访中指，意大利全国避免了系统性崩溃，限制性措施正在发挥作用。他说，“很明显，当我们（国内的疫情）达到顶峰后，传染趋势将开始减少（至少在百分比上），我们希望这在几天之内发生，（在此之前）我们将无法立即恢复到以前的生活。 目前还不能多说，但很显然，我们已经采取的措施-既关闭了许多商业和个人活动的措施，又涉及到学校的措施-只能延至最后期限。”他在采访中还呼吁意大利民众严格遵守封城决定，并支持许多市长所作出关闭市内公园等公共场所，减少违规群聚的决定。他提出，目前当局不打算采取其他的限制措施，但如果相关禁令得不到遵守则将采取行动。

孔特向《晚邮报》表示，对目前采取的措施大致满意，而这些措施都是在政府基于四项原则上所制定的。第一是公开透明，绝不向国民隐藏任何疫情或数据，“其他某些国家曾隐匿疫情，付出了惨痛的代价”，孔特说。他并介绍称，意大利政府秉持的第二项原则是最大限制性措施，政府不敢低估疫情，已经设想到最坏情况。孔特还谈到，意大利政府坚持的另两项原则是适当措施与比例原则。他认为，若没有这两项平衡指标，国民不可能接受政府的限令。他称，因为意大利人习惯于伟大的个人主义，及崇尚根深蒂固的公民自由，对这些权利意大利人不会让步。孔特说，“显然我们不是在中国，也不生活在中央集权国家。”另据世界卫生组织最新统计数据显示，意大利新冠肺炎确诊人数累计超过3万5000人，死亡人数逼近3000人。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅