疫情来袭 欧洲央行推出7500亿欧元购债救经济

欧洲央行3月18日晚召开计划外会议，宣布推出7500亿欧元紧急购债计划，以防武肺（covid-19）大流行，造成金融崩溃，打击欧元区经济。欧洲央行行长拉加德不顾德荷两国反对，推出这个前所未有的大规模计划，包括购买国家公债与企业债。

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意大利总理孔特今天19日发推特，赞欧洲央行这个举措响亮，而有力道。他之前曾批评欧洲央行行长拉加德面对疫情毁坏经济没有行动。

路透社19日引述多个渠道说，欧洲央行行长克里斯蒂娜-拉加德（Christine Lagarde）为了推出这个大规模购债计划，否决了欧洲央行理事会一些成员的反对意见。拉加德示，为了保护欧元区经济，她不会为欧洲央行的措施设定任何限制。欧洲央行这个购债计划被认为有助于缓解债券市场的紧张气氛，但遭到了几位董事会成员的质疑。反对意见尤其来自德国与荷兰的央行行长。他们历来反对量化宽松原则。

欧洲央行昨晚发布声明表示，最晚在今年年底之前，将购买7500亿欧元的公共资产和私营企业资产。之后可能还会继续购买。该计划旨在应对疫情扩散，给欧元区带来的重大风险。欧洲央行这项计划还放宽了购买欧元区成员国，特别是希腊国债的条件。

华尔街日报指出，欧洲央行这一出人意料的举措表明，欧洲央行决心保护南欧国家政府，这些国家的债务面临来自投资者的压力。此举可能会在欧元区最大的经济体德国引发新的担忧。长期以来，德国高级官员一直批评欧洲央行的债券购买计划。担心欧洲央行变成某些国家的融资工具。

欧洲央行的声明说，要确保家庭、企业、银行、政府等所有经济部门，受益于欧洲央行的“支持性融资”条件，化解疫情带来的冲击。

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