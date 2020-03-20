由于采取限制措施来遏制新冠病毒的传染，欧洲各国的鱼类产品消费暴跌。渔民要求国家、欧盟...和消费者提供支持。

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法国渔民目前非常担心，尤其是西北部的布列塔尼地区：渔民的顾客——鱼贩不再购买刚打上来的鲜鱼了。数百吨卖不出去的新鲜海产，价格暴跌一半，低于鲜鱼的最低补贴收购价格，其中包括比目鱼和多宝鱼这类价格昂贵的鱼，下周估计很多渔船有可能不出海了，而现在正是渔汛季节。

法国捕获的鱼不再能销售给因遏制病毒传播而被关闭的餐馆；再加上，学校和学校食堂的完全关闭，以及自法国普及远程办公以来，公司食堂的使用频率也大幅降低了。

随着禁止出门在欧洲变得越来越普遍，这一大陆的整个渔业都遭受了损失。从爱尔兰到英国，英国全国渔民联合会就表示：疫情“对英国捕鱼业造成了非常严重的冲击”。这么说是有充分理由的：英国70％捕到的鱼是出口到欧洲和亚洲的，特别是进口大国西班牙、意大利和法国，目前已经关闭了边境。

而亚洲也已经关闭了鱼产品的进口市场。新冠疫情的发源地，中国已停止从国外进口虾、扇贝、龙虾和鲑鱼，这对世界海鲜贸易的打击最大。由于国际市场的关闭，澳大利亚的渔业收入也损失了三分之一。

目前，在所有这些国家里，渔民都呼吁消费者吃当地打的鲜鱼。英国人被呼吁少吃那些从挪威进口的鳕鱼做的国菜——炸鱼薯条，而是更多的吃他们喜欢吃的安康鱼，墨鱼或是西班牙人爱吃的海螺……。在法国，渔民还要求大型零售商参与进来，整个欧洲捕渔业都希望获得财政补贴，并将最重要的捕鱼配额延期到明年。

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