意大利疫情死亡人数突破4000

意大利Covid-19疫情最严重地区之一，米兰的马里诺宫2020年3月20日。

意大利是欧洲疫情最严重的国家，死亡人数达到4032例，超过中国的3255例（官方承认的）。意大利的累计确诊感染病例为47021例。

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据意大利当局昨天周五宣布，在过去24小时，该国死于武汉肺炎（covid-19）的病例为627人，是疫情爆发以来，单日死亡病例增加的最高峰。意大利累计病亡升至4032例，增幅18.4%。

路透社罗马消息，周四，意大利取代中国，成为累计死亡病例数最多的国家。意大利民防部门表示，该国累计确诊病例数从之前的41,035例攀升至47,021例，增长14.6%。

疫情重灾区伦巴第北部地区仍然形势严峻，该地区累计死亡病例2549例，累计确诊病例22264例。

周五意大利累计治愈5129例患者，前一天治愈4440例。目前重症患者2655例，之前为2498例。

一位意大利人向法国媒体介绍说，他看的一份意大利报纸上，在疫情爆发之前，讣告栏只有一页，现在每天都是10多页。

疫情严重程度排在意大利之后的国家依次为：西班牙，伊朗，德国，美国，法国，韩国。据最新全球疫情统计显示，确诊病例为287379例，其中8077例危重。死亡病例11951例。疫情扩散到了172个国家。

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