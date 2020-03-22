皇马前主席桑兹武肺过世 儿子哀叹：他不该…

西班牙足球俱乐部皇家马德里（Real Madrid）前主席洛伦佐·桑兹（Lorenzo Sanz）因感染武汉肺炎（covid-19）于3月21日在马德里医院不治身亡，终年76岁。其子哀叹父亲不该以这样的方式结束一生。

广告 继续浏览后续

桑兹的儿子小桑兹（Lorenzo Sanz Jr.）3月21日在推特上发文说：我的父亲过世了，他不该以这样的方式终结一生。小桑兹三天前曾发布父亲因出现武肺症状（COVID-19）被送往马德里医院的消息。

据法新社21日发自马德里报道，桑兹的儿子小桑兹（Lorenzo Sanz Jr.）在推特上表示，父亲生前热爱家庭，热爱皇马，是世上最好、最勇敢、最认真工作的人之一。他表示，父亲不该以这样的方式终结一生。

桑兹在1995年到2000年掌管西班牙皇马足球队，在他任内，皇马两次问鼎欧洲冠军联赛（UEFA Champions League）、1次西班牙足球甲级联赛（La Liga）。

皇马和西班牙国家队现任队长拉莫斯（Sergio Ramos）发推文发推文说：对皇马来说，这是令人悲伤的一天…。在我们陷入困境的日子，他的逝世让我们更加悲伤。我要向他的家人和朋友献上深切的哀悼。安息吧。

皇家马德里篮球队一名球员日前确诊感染武汉肺炎，因篮球队与足球队共用一个训练基地，拉莫斯和队友目前都在隔离中。

西班牙疫情严重，目前排在中国，意大利，美国之后，是武肺疫情第四严重的国家，该国已有25496个确诊病例，其中1381人死亡。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅