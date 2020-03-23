抗新冠病毒 欧洲7国启动羟氯喹等四种药物疗法的临床测试

法国卫生部周日（3月22日）宣布，在至少七个欧洲国家发起一项欧洲临床试验，以测试包括羟氯喹在内的抗新冠病毒的四种实验疗法，该测试将涉及共3200名患者，其中至少800名法国患者。

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据负责法国医学研究的法国国家健康与医学研究院inserm的新闻稿，这一大规模测试的四种治疗方法将包括以下药物组成：瑞德西韦（remdesivir），洛匹那韦（lopinavir） 组合利托那韦（ritonavir），这两种是用于艾滋病病毒的抑制组合药物，以及羟氯喹（hyroxychloroquine）。

该所表示，“计划包括3200名欧洲患者，参与国包括比利时，荷兰，卢森堡，英国，德国和西班牙和法国，也可能还有其他国家，其中法国将对至少800名住院及在重症监护室的新馆肺炎患者进行这一测试”。

法国卫生负责人所罗门在新闻会表示，在目前状况下迅速进行这一试验非常重要。

尽管氯喹作为抗疟疾药物对新冠病毒的效力仍有待科学评估，但自周日以来，法国政界尤其是右翼开始增加施压，要求快速推使用广氯喹治疗新冠肺炎。此前法国传染病专家迪迪埃·拉乌尔教授（Didier Raoult）在马赛进行的临床测试显示鼓舞性成效，但仅是对24名患者进行的抽样测试，法国参议院右翼共和党党团主席鲁特劳（Bruno Retailleau.）表示：“我们并不等待学术界的目标，即标准化、学术性的以及风险研究规则等等，“也许应该只是医院处方中使用，还能有什么危险呢？人已经快要死了”

本人也感染了新冠病毒的共和党人尼斯市长 埃斯特罗西 （Christian Estrosi ）周日也向电台表示“希望我们信任”拉乌尔特教授。对此法国卫生部长韦兰周六说，已要求将拉乌尔特教授的研究更大范围地在其他医院由其他的独立研究团队进行同样的测试。他认为这是非常有必要的，因为“世界上没有任何国家可以根据这一项测试研究就授予治疗的许可”

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