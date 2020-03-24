新冠疫情：德国病死人数过百

新冠疫情在德国继续攀升。据柏林罗伯特科赫研究所公布的数据，截至周二傍晚，德国有27436名患者，一天内增加了4764人，死亡人数达114人。

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但德国医疗系统继续运转正常，而且还有一些急救空床位。德国表现出团结精神，接收了一些法国和意大利的患者。西南部的萨尔州，巴符州和莱法州已开始接收一些法国患者。萨克森州应意大利政府的请求，于周一到周二夜间，接收了八名意大利患者。其中两位被送往莱比锡医院。院方表示，两位病人病情十分严重。

据《莱比锡人民日报》报道，按计划，意大利空军本来周二傍晚会送来第二批患者共六人。但该飞行计划被取消，而且没有说明理由。

《焦点》周刊报道说，德国病毒病死率偏低，引起多方关注。专家们总结出三条。一是病毒病死率与患者年龄有关。比如，意大利患者的平均年龄为63岁，德国为45岁。二是德国医疗系统应急能力强，给德国抗击疫情带来优势。比如，拥有六千万人口的意大利只有5000张急救病床。拥有约八千万居民的德国则拥有28000张急救病床，而且现在正在翻一番。另外，有足够的保护衣和懂行的急救护理人员也相当重要。三是患者数据的生成。一位世界卫生组织专家指出，德国的新冠病毒检测策略十分彻底，检测出来的患者中，因此有不少是症状不大的患者。意大利则对没症状的年轻人不怎么检测。如果他们加大检测范围的话，患者数据可能提高，病死率就会相应下降。

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