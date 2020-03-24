西班牙死亡病例数激增 溜冰场成停尸房

西班牙卫生部3月24日公布的数据显示，该国新冠病毒疫情仍在升温，累计病例从前一天的33,089例猛窜到39,676例，单日新增近6,600例。同时，死亡人数也再次剧增，从周一的2,182增至2,696人，单日增幅为514例，不得不将溜冰场改建成停尸房。

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在感染病例中，医务工作者所占比例高达14％左右。突显该瘟疫给医务工作者带来的高度风险。

西班牙是此次瘟疫中欧洲第二重灾区，仅次于意大利，3月24日，该国创下危机爆发以来最大单日增幅。疫情不断升级，给该国基础设施带来巨大压力。

有关部门23日表示，由于基础设施无法应付，已在取得各方同意的前提下，将“马德里展览中心”（Ifema）临时改建成“战地隔离病院“；而附近的复合式溜冰场“冰宫”（Palacio de Hielo）则暂时改作停尸房。

疫情爆发以来，马德里成为病例主要来源地。周二公布的新数据显示，马德里现在病例所占比例已从原来的一半降至近三分之一，这表明瘟疫正在全国蔓延。

西班牙机场运营商埃娜（Aena）表示，为遏制病毒传播，旅行受限，空中交通量直线下降，马德里和巴塞罗那主要机场的大多数航站楼将被关闭。

交通大臣阿巴罗斯（Jose Luis Abalos）表示，自3月14日实施紧急状态以来，通过埃那机场的交通下降82％。

外交大臣冈萨雷斯·拉亚（Arancha Gonzalez Laya）告诉加的纳斯广播电台（Cadena Ser Catalan），政府正在设法帮助疫情爆发时出国旅行，而现在要回国的西班牙人返回自己的国家。

她说，上周末约有1,200人被送回，政府与航空公司保持联系，帮助在洪都拉斯、危地马拉、萨尔瓦多、秘鲁、印度尼西亚和菲律宾的西班牙人回国。

官员还说，军方周一为179所养老院做了消毒工作，并计划周二再对另外96所养老院进行消毒。

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