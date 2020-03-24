谨慎的曙光：意单日新增感染与死亡人数继续下降

意大利在3月23日公布的数据显示，该国连续第二天出现单日新增感染人数和死亡人数的下降，这让其他欧洲国家产生谨慎的希望。

广告 继续浏览后续

意大利在3月23日报告当天全境新增确诊新型冠状病毒感染人数4789人，死亡人数单日新增601人，和上周六相比，连续两天下降。意大利伦巴第大区健康事务负责人丘里奥-加利拉认为，“现在还不能说胜利已经到来，但我们的确在隧道深处看到了一线光明”，“接下来的几天格外重要，我们不能掉以轻心”。加利拉负责的伦巴第大区是意大利的重灾区之一，目前意大利全境累计死亡人数6077人，光是伦巴第大区就占了3776人。

另外一个好消息：意大利1号病人痊愈出院。这名39岁的男子先后感染了他怀孕的妻子，他的一名朋友和他的医生。他终于在本周一出院，但通过脸书呼吁人们继续呆在家里，因为“他曾经幸运地得到治疗，但现在不是每个人都有机会被拯救”。

为了保持单日新增确诊感染人数和死亡人数不再上涨，意大利政府也在周一下达命令，强化限足，要求所有非必需产品的生产工业立即停止，禁止意大利人离开他们所在的镇子，除非生命健康出现非常紧急的情况。意大利政府表示，目前尤其禁止人们从北方流向南方。3月7-8日的那个周末，大约数千人赶在北方封城之前，从北部回到南部，加速了疫情的发展。根据意大利共和日报的最新统计，94%的受访民众对封城令感到满意甚至非常满意，当中46%的受访民众认为，意大利政府比其他欧洲国家做得要更加到位。

意大利健康高级研究院院长希尔维亚-布萨菲罗也表示，自己“研究新数据的时候，情绪是积极的，但现在还不能太早确定连续两日数字下降，是否已经成为一个趋势，接下来几天异常关键，不能放松警惕”。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅