英国首相约翰逊确诊感染新冠病毒：“存在轻微症状”

自伦敦方面消息，英国首相鲍里斯·约翰逊周五在其推特上发文称，在过去的24小时内，他的身体呈现“轻微症状”，经新冠病毒检测结果呈阳性。

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约翰逊在这则长达2分12秒的录制视频中介绍称，目前自己正在唐宁街10号首相官邸中隔离，但会通过视频会议等方式继续领导英国政府抗击新冠肺炎疫情工作。

现年55岁的约翰逊在视频中说道，“我正在在家办公并执行自我隔离，这则是完全正确的行为”。他说，“但毋庸置疑的是，感谢在如魔法般现代科技的帮助下，我将继续与我顶级的团队工作，以领导对病毒的国家抵抗”。

约翰逊称，“我向对所有相关的人表示感谢，当然包括我们出色的英国国家医疗服务体系（NHS）成员”。他说，“所以要感谢所有跟我一样在家办公，以防止病毒借着家庭之间传播的人们。”

据英国广播公司（BBC)报道称，约翰逊是在根据英国首席医学官克里斯·惠蒂教授的个人建议下，在NHS员工地帮助下于唐宁街10号接受了新冠病毒测试。

英国首相府的声明补充说，他仍将负责政府对这一危机的处理。 英国首相发言人本周早些时候曾表示，如果约翰逊身体出现不适且无法正常工作时，届时英国外交大臣拉布将出面临时负责。

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