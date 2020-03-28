从中国采购新冠病毒试剂盒错误率80% 中使馆回应：用法不当

针对近日有捷克专家表示，从中国采购的新冠病毒试剂盒错误率达80%，中国驻捷克大使馆周五发表声明，以引述捷克有关官员说法的方式指，“这是捷方人员使用方法不当所致。”

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据捷克电台（Czech Radio）旗下新闻网站“iROZHLAS”3月23日报导，在该国东北部奥斯特拉瓦（Ostrava）大学任教的卫生专家斯伏辛诺娃（Pavla Svrčinová）指出，21日在大学医院测试这批从中国购置的新冠病毒试剂盒后，结果发现错误率约80%。对此，中国驻捷克大使馆发言人发表声明，并以“媒体炒作从中国公司采购的新冠肺炎病毒快速检测试剂盒错误率问题”回答称，他们注意到上述报导并立即着手向有关方面了解核实情况。

中国驻捷克大使馆发言人称，“关于媒体所称的问题，捷克防疫工作负责人、卫生部副部长、流行病学专家普利姆拉已作出澄清，指出所谓80%错误率的说法是不正确的，该检测是指向性检测，如果要确诊，还需进行PCR（核酸）检测。捷克第一副总理兼内务部长哈马切克也表示，有关情况是由于捷方人员使用方法不当所造成。中国相关公司亦就此作出澄清，并提醒捷方检测时须严格按照有关说明规范操作。”中使馆发言人还强调，“病毒无国界。中方愿同包括捷克在内的国际社会交流分享疫情防控经验，共同抗击疫情，维护全球和地区公共卫生安全。”

此外，新华社此前曾报道称，这批新冠病毒快速检测试剂盒是捷克向中国订购的，总共有15万套，18日由捷克军机运抵布拉格。据称中国生产的试剂盒最快20多分钟能检测出结果，而捷克原本使用的检测设备需要6小时。

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