捷克媒体追溯援意中国口罩为何经手抵达该国

捷克新闻网站“Aktuálně.cz”于3月26日发表了一篇题为“没收口罩由一名颇具影响力的捷克中国代表进口”的调查文章。文章称，近日，捷克警方突袭了中国侨商周灵健的一个仓库，没收了68万个口罩和2.8万个N95口罩。而在这些医疗物资中，包括一批印有中国和意大利国旗的箱子，经调查是浙江青田县红十字会援助意大利的防疫物资。

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报导称，捷克警方在3月17日于首都布拉格近郊的洛沃西采（Lovosice）的一间仓库内，查扣了被指由周灵健（Zhou Lingjian）所进口，一共68万个口罩，及2.8万个N95口罩。报导指，周灵健不仅是这些医疗物资的进口者，他或因为不想以正常价格将它们卖给捷克政府，则将这些医疗物资转手给了一家捷克公司。该公司随后曾尝试用比平常高出几倍的价格，将这批物资出售于捷克卫生部。报导称，周的代表解释称，将其中部分口罩出售给捷克二手商是因为不想直接与捷克政府打交道，但这一说法难以得到证实。

“Aktuálně.cz”的报导称，警方查扣这批医疗物资的这家仓库租给了一个叫 （CTE Cargo Sped, Ltd）的公司。周灵健则是该公司最大的股东，他的妻子是公司的主管。这一公司还被指与CTE International公司有关。这一公司被认为是将物资送达捷克境内的运输方。这批医疗物资随后落入到了一个叫CBA Trade的“空壳公司”的手中。而CBA Trade公司的注册地址，是位于布拉格东部基尔恩涅村镇（Jirny）的一个家庭地址。据该公司2016年发布的最新财政报表显示，其在两年前被一名叫沃拉挈科娃（Romana Voráčková）的女子收购。该公司既没有网站也没有更新的联系方式，其财务报表显示无雇员，资产微薄。沃拉挈科娃仍被列为公司主管，但记者与这位女子的联系尝试则并未成功。捷克卫生部发言人介绍称，这一公司曾尝试以每只口罩32捷克克朗的价格向他们出售，而正常的价格则是15捷克克朗一只口罩。

值得一提的是，警方查扣的这批医疗物资中，还包括一批贴有中国和意大利国旗标志的箱子。根据媒体从周灵健发言人处得到的说法，这些正是从其籍贯浙江青田运来要给意大利的援助物资。但却不知为何，会跑到洛沃西采的仓库里。当地警方目前判断应该是有人偷了这几箱物资。近日，意大利媒体《共和国报》曾指控捷克当局，以打击非法贩卖的方式扣押中国寄往意大利的口罩等物资。该事件经报道后还引发了捷意两国之间的一场舆论风波。对此，捷克外交部长佩特日切克（Tomas Petricek ）曾回应称，“捷克共和国肯定没有偷任何东西。”他还补充说，捷克方面还向意大利多送了1万个同类型的口罩。佩特日切克告诉法新社说，“诚实地讲，洛沃西采不是很在中国向意大利的运输路上”。

此外，周灵健的身分也遭到媒体起底，他不仅是欧洲华侨华人青年联合总会会长、捷克青田同乡会会长等，还是当地中文媒体“布拉格中国时报”（Prague Chinese Times）的负责人。而在去年捷克总统泽曼（Miloš Zeman）访华时，他还曾随行，是当地华人社会具有影响力的人物之一。一名自称为于先生（音译 YU）的周灵健代表在周五告诉该媒体称，“周灵健拥有一家运输公司，他们进口了要以每只0.3捷克克朗卖给捷克人的口罩。他们曾向政府部门提出要出售这些物资，随后便发生了警察查扣库房事件，其中警方还没收了其他的口罩。这则是个误会”。同样就这一事件，捷克内政部长哈马切克（Jan Hamáček）20日发推文称，“经调查发现，被扣押的物资有一部分包括101600只口罩和N95口罩，是中国浙江青田县红十字会捐给意大利华侨的”。哈马切克称，这是场“误会”，并会与中意两国一同解决此事，还会确保不让意大利“蒙受任何损失”。

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