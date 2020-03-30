莫斯科确诊病例破千 市长亡羊补牢下令封城

俄罗斯首都莫斯科确诊患者超过千人后，莫斯科市长谢尔盖·索比亚宁周日宣布，从周一开始全市封城，莫斯科所有居民不分年龄，都必须遵守这一，之前仅有65岁以上的市民出门受到限制。

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法新社援引莫斯科市长索比亚宁 (Sergey Sobyanin)宣布，莫斯科所有市民周一开始居家隔离，只有在需要就医、健康出现危急、必须进办公室工作，以及到超市或药局买必需品的情况下，才能离开家中。此外，也只能在离家一百公尺的范围内遛宠物。

索比亚宁在声明中写道：“从周一起，必须持有政府发放的通行证才能外出，而全市将开始通过一套智能系统来监控居家隔离与人民行动。”

至于所谓的“智能控制系统”，也就是说，通过手机和莫斯科新架设的人脸辨识监视器进行追踪，还将制定新的公民流动规则。

不过，索比亚宁承认，在当前形势下，许多莫斯科人将失业。因此，政府将出台救济措施。首先是发给失业者补偿金。据悉，失业救济金和新补助金的总额为每月19,500卢布。

另据英国独立报新闻网周日消息，发表在莫斯科市长个人网站上的一份声明指出，采取这些措施是针对欧洲和美国目前“疫情变的更严峻”状况所做出的反应。然而，莫斯科1250万居民，只有四个小时的时间来适应新规定。目前尚不清楚将持续多长时间。

法新社指出，在莫斯科被封城消息传出的同一天，根据官方数据，莫斯科确诊病例超过1000例。尽管俄罗斯官方公布的新冠病毒确诊病例数量不多，但正在以越来越快的速度增加。

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