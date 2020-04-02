欧盟成员国低估形势高估能力陷新冠泥潭？

一直被认为拥有优良医疗设施的欧洲多国目前都陷入严重的新冠危机难以自拔，感染死亡人数居高不下。据路透社获得的欧盟文件显示，究其原因，除了对危机形势严峻程度判断不足外，欧洲各国可能都高估了自身医疗系统的应对能力。

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目前受到各方批评的欧盟说，实际上之前已经多次提醒各国，但成员国都对自身能力信心十足，在没有准备好的情况下陷入危机一发不可收拾。

据路透社独家引述欧盟文件显示，就在欧洲开始争购口罩、呼吸机和检测工具来对抗新冠病毒的一个月前，各国政府都向布鲁塞尔方面表示，它们的医疗系统已经做好准备，没有必要再订购更多的库存。 这一乐观评估与仅仅几周后口罩和医疗设备的短缺形成了鲜明对比，当时欧盟执委会已经估计到，欧盟各国的需求比通常情况下要高出10倍。

武汉1月23号封城两周后，欧盟执委会的一名官员在2月5日与成员国外交官举行的闭门会议上说：“一切尽在掌控中，”当时这位官员还在转述各国特使的言论时表示，“成员国有充分的准备，大多数国家都已采取措施”来检测和治疗新冠病毒。

而在之后仅仅两周，意大利出现了首例新冠病毒感染病例，目前已有超过一万三千人死于新冠病毒，几乎是中国官报死亡人数的四倍。 西班牙和法国的感染与死亡人数每天也都在以惊人的速度增加，而多国都被迫采取了严格的居家隔离措施，导致整个经济和社会活动陷入瘫痪状态，恢复遥遥无期。

欧盟执委会的一位发言人表示：“从1月份开始，欧盟执委会就表达了向成员国提供支持的可能性。”而在1月31日的一次会议上，来自各国卫生部的代表告诉执委会，他们不需要获得医疗设备的帮助。 2月28日，在第一次表达可以提供帮助的一个月后，在至少两次会议上敦促各国政府明确他们的需求之后，欧盟执委会才启动了一项口罩和其他防护装备的联合采购计划。

欧盟各国政府3月才开始意识到形势的严重性，但许多国家没有采取联合行动，而是诉诸保护主义措施，提高贸易壁垒，阻碍向邻国出口医疗设备。

据路透看到的文件显示，欧盟各国政府还布鲁塞尔方面保证，他们的医务人员已得到有关如何处理新冠病毒感染患者的详细说明，不过意大利从2月24日起只要求医务人员在处理疑似病例时戴口罩。 据官方数据显示，近1万名意大利医务工作者已被感染，占意大利感染病例的9%以上。

意大利的医疗工作者每月需要9,000万个口罩，而意大利只能满足其中一小部分。法国上周订购了超过10亿个口罩，制造商正在调整生产线以生产呼吸机。

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