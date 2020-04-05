西班牙首相要求欧盟新马歇尔计划债务共享

西班牙首相要求执行“新马歇尔计划”，要求欧盟债务共享，同时反对进行严苛经济结构性改革。

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4月5日刊发的德国“法兰克福汇报”对桑切斯视察一处口罩医疗必需品工厂时的发言进行了报道，并引述桑切斯的话说，“从中期来看，欧洲需要新的债务共享机制，如果国境线无法阻挡病毒，金融机制就也不能止步于国境线”。目前欧洲多国，尤其是德国，奥地利与荷兰，反对与其他成员国共享债务，原因是担心这不利于部分成员国进行经济结构性改革。而法国，西班牙和意大利等9个国家则支持进行债务共享。

西班牙首相桑切斯还希望欧盟进行新的马歇尔计划，他提到1948年美国对西欧展开的大范围援助，帮助重建第二次世界大战之后的欧洲。他表示，如果不能快速找到面对新冠危机的应对措施，欧盟会失败，他与意大利一同呼吁欧盟北部成员国展现团结精神，而“团结意味着欧盟南部国家和北部国家之间不能有隔阂”。在“法兰克福汇报”和意大利“共和报”的约稿当中，桑切斯写道：“需要新的马歇尔计划，重建新冠大流行病之后的欧洲…需要继续缓解并分化成员国内部分歧，而与此同时，可以首先开启‘欧洲稳定机制’，但前提是这一机制不能附带其他条件”。意大利政府也不希望在获得帮助的同时，受到改革义务的制约。而这是目前德国等反对方不能接受的。巴黎人报分析认为，自从上一次经济危机以来，北欧国家“对待南欧国家始终非常谨慎，认为它们太过宽松”。

法兰克福汇报分析认为，德国总理默克尔上一次表态对于西班牙来说，强硬得非常罕见。近期刊发的西班牙“世界报”刊登了一幅漫画，画中，默克尔的膝盖上堆满了钱，漫画中的默克尔用手轻拍着钱，嘴里说道：钱，你最好留在家里。

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