德国政府：疫情最严重时刻尚未到来

德国新冠疫情继续攀升。德国政府表示，疫情最严重时刻尚未到来。

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根据德国联邦疾控机构罗伯特·科赫研究所（Robert-Koch-Institut）公布的最新数据，截至周日零点，德国累计确诊新冠病毒患者达91714例，一日内新增5936例，累计死亡1342例。病死率由前一天的1.35%增加到现在的1.46%。

虽然德国的病死率一直较低，但德国政府要求人们不要松懈，要继续避免社交往来。德国总理办公室主任布劳恩（Helge Braun）向《法兰克福汇报周日版》表示："疫情最严重的时刻尚未到来。我们政府的职责是为民众应对这场危机最艰难时刻做好准备。"

德国外长马斯（Heiko Maas）呼吁民众遵守目前在全德范围实施的交际禁令。他向德新社指出："我们必须继续竭尽全力避免疫情在德国迅速扩散，复活节期间也不例外，尽管这对许多家庭和朋友圈而言并不容易。"

包括德国在内的不少国家下周将迎来一年一度的复活节，对于民众而言，这是仅次于圣诞节的重大节日，德国以前的庆祝方式多种多样，有家庭聚会，朋友聚会以及教会和其它组织举办的大型聚会。

本周六，有200万口罩和30万防护服从中国运抵德国。德国联邦国防军将这些物资从莱比锡/哈勒机场空运到柏林。

慕尼黑《水星报》报道说：人们开始怀疑科赫研究所发布的新冠病毒死亡数据是否偏高或偏低。比如，汉堡卫生部门认为，死者患有新冠病毒，但未必是死于新冠病毒，有些人有病前史，可能是死于其它疾病，法医要根据解剖结果来确定。比如，4月3日，科赫研究所公布的汉堡新冠死者为14人，但汉堡根据自己的检测方式认定只有8人死于新冠病毒。汉堡因此要求科赫研究所和其它部门重查病死人数。但科赫研究所所长维勒同日在记者会上表示，德国的新冠病毒病死率更可能被低估，而不是被高估。

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