波兰超级保守多数党拒因新冠病毒肆虐延后大选

波兰执政的法律与公正党党（PiS）主席雅罗斯瓦夫·卡钦斯基的强行手法下，通过将透过邮局信件方式进行下届总统大选的投票。这个波兰超级保守派的多数党拒绝因新冠病毒肆虐而延后大选日期。

广告 继续浏览后续

4月6日（星期一）晚上至4月7日（星期二），在波兰议会特别忙碌的一天结束后，执政的超级保守党（法律和正义党）的领导人投票赞成对选举法进行修法，引进了以普及化的邮政通信方式进行总统大选的投票；大选将于5月举行。即使此前一些专家已从卫生及遵守宪法的角度观点，警告举行这项选举所带来的危险性。

对于波兰科学院生物伦理学术委员会来说，“5月举行总统选举将是在道义和法律上令人无法接受及不负责任的决定，并可能导致《受感染人数的大幅增加》。

尽管在卡钦斯基自己的阵营中，包括总理马特乌斯·莫拉维奇（Mateusz Morawiecki）和卫生部长卢卡斯·祖穆斯基（Lukasz Szumowski）等在内的几位官员人都显出立场的犹豫不决，但这位波兰的政治强人决定无论如何一定要如期举行大选，让现任总统安德烈·杜达（Andrzej Duda）再度蝉联当选，以时间上来说，对他是很有利。而反对派主张，应把大选推迟4个月，甚至1年。那么，这也将迫使这位总统面对在新冠病毒危机对于经济社会所造成的后果下，来竞选总统。

由于无法摆平该党国会议员的意见分歧，以及无法拉下法律公正党主席所提出的修宪选举法案，周一，多数党当中的温和派领导人副总理雅罗斯瓦夫·戈温（Jaroslaw Gowin）辞职下台。这也是他挺身反对卡钦斯基所付出的高昂代价。

多数党从周五就快马加鞭开始提出这项修改宪提案，提出唯一可能性的透过邮局来投票的大选法案。多数党使这项法案通过后，中央选举委员会就可照章进行总统大选筹办事宜。

诡异的是，在同一天，波兰邮政局局长被解职，由国防部副部长多玛斯兹科特取代其职位；兹科特他接获指示：尽快准备好一个筹组投票的机构。

如今在波兰，对此决定的谴责声四起，某些波兰的保守派政治评论家甚至把这种想法比喻为《政治疯狂》。宪法专家们也几乎立场一致地指出这是严重违反许多法律及宪法的规章，以及违反优良民主作法。将来的胜选者将遭到极大的质疑。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅