英国首相约翰逊健康状况好转

正在重症监护室治疗的英国首相约翰逊健康状况受到多方关注。英国财政大臣苏纳克周三表示，约翰逊的健康状况得到了改善。

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苏纳克在政府每日疫情简报新闻会上补充说，根据医院最新消息，首相继续留在重症监护室治疗，但是他的身体状况得到好转。这位部长说：我可以告诉大家，“首相可以坐在床上，与医务人员很正常的交谈”。

3月21日，约翰逊测试阳性，星期天突然严重发烧，不间断咳嗽，当即被送进伦敦圣托马斯医院治疗。次日健康状况明显恶化，被转到重症监护室。

不过，英国政府表示，约翰逊首相进入重症监护病房后并未借助呼吸机，而是辅之以氧气治疗。

周三稍早些时候，首相发言人表示，约翰逊临床状况稳定，精神状态不错，继续在重症医护室治疗。

约翰逊周一要求外交大臣拉布在任何必要的时候替代他行使首相职务。

不过，如果外相可以代表首相处理日常事务，重大的决定仍然必须由约翰逊本人作出。比如涉及取缔封城等，只有约翰逊一人能够决定。

根据科学家的说法，英国目前进入死亡最多的阶段。根据周三英国卫生机构公布的数据，死于新冠疫情的英国人当日增加938人，累计死亡7097人。

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