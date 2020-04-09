新冠肆虐 欧盟呼吁申根国旅禁至少延至五月中

全球目前已经有150人确认感染新冠病毒，欧洲感染人数超过77万，死亡人数全球最高，超过六万。为遏制病毒大流行，欧盟执行委员会呼吁申根区成员国家间继续维持非必要的旅游禁令，至少限制到5月15日。

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法新社报导，负责促进欧洲生活方式的欧盟执委会副主席席纳斯（Margaritis Schinas）在声明中指出，所有成员国已成功实施扩大社交距离措施，限制社交互动及减缓病毒传播。 这些措施也与禁止第三国人士在非必要情况下入境欧洲的作法相辅相成。，虽然目前已看到初步成果，但延长旅游限令对于持续降低病毒进一步传播的风险，仍有其必要，他说：“当我们仍在努力确保家园安全时，暂还不应该打开大门”。

据报道， 这项旅游限制适用所谓的申根区，包括冰岛、列支敦斯登、挪威、瑞士等非欧盟成员。这是欧盟地区祭出最严厉的抗疫措施之一。

有些欧盟国家已开始对封城措施感到不耐烦，然而有些国家正加强相关限制，期望遏止疫情传播。

在法国，目前也已经进入封城的第四周，政府原来预计的4月15好解禁的日期也被推后，何时，如何逐步解封目前都还是未知数。法国政府发言人周四早上也在接受法国新闻台采访时表示，虽然疫情出现了缓解的迹象，但法国依然位于新冠大流行引发的危机中心。巴黎和其他多个地区也已经加强了居家隔离的限制措施，包括禁止居民在10点至19点之间外做运动。法国总统将于下周一再次发表电视讲话，宣布法国应对疫情的措施。 预计他将宣布延长隔离的期限。

根据已知的最新统计，自中国去年12月首度传出疫情以来，目前全球192个国家及地区总计已有超过150万起确诊病例。在这些病例中，至少28万300人被认为已经康复。 但超过8万8000人不治。西班牙和意大利是疫情最为严重的欧洲国家，确诊人数分别超过14万和13万。意大利死亡人数全球最多，近一万八千人 ;西班牙死亡人数紧随其后，已攀升至一万四千。 法国已通报的逐步更新1万869死以及11万2950起确诊感染病例。英国以7097死，6万733人确诊。欧洲总计渐进确实确诊超过77万，6万1千人死于新冠病毒。

在美国境内不治人数达1万3829例居全球第3，但全美确诊感染案例达40万多例，居全球确诊之首。

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