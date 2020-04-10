欧盟财长会议达成5000亿欧元的援助协议

欧盟27国的财长在本周二的会议无果而终之后终于于周四晚间达成一致，推出共同应对新冠危机的总金额超过5000亿欧元的一篮子措施，这些措施包括向欧盟稳定机制融资2400亿欧元，向欧盟企业提供2000亿欧元的贷款保证，以及向陷入失业的欧盟内部职工提供1000亿欧元的经济援助。至于欧盟舆论高度关注的新冠债劵问题被推延到本月底的欧盟峰会上再做讨论。

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不过，欧盟财政会议周四通过的协议中提出了如何恢复欧盟经济的复苏基金的融资方案，法国财长勒梅尔认为这一基金的金额应该在五千亿欧元左右，具体采用发放债劵的方式并且在时间上设限，他认为这是唯一解决问题的途径。但是，德国以及荷兰的财长周四在会上再度重申了反对欧元区发放共同债劵的立场，虽然他们在昨天的会议上也做出了重大的让步，尤其是荷兰，荷兰财长放弃了援助计划必须带有附加条件的立场。虽然欧盟稳定机制设立的当初确实要求经济援助必须带有财政紧缩等其他附加条件，但是，今天新冠病毒大敌当前，荷兰政府坚持强加附带条件的僵硬立场受到欧盟其他成员国的一致批评。对遭受危机重挫的西班牙与意大利两国来说，带有附件条件的援助是对他们的侮辱。

按照协议，欧盟经济总产值中的2%，也就是将近2400亿欧元将是无条件援助，主要被运用于与新冠疫情有关的卫生行业的增加开支，而在卫生行业之外的援助必须带有附加条件。对荷兰财长来说，这是一个公平理性的援助计划。

欧盟财长会议周四达成的协议还必须获得本月底举行的欧盟峰会的首肯。根据国际货币基金组织的预测，2020年欧盟经济乃至全球经济将陷入严重萎缩，其程度将不亚于1929年的全球大萧条。

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