德国强烈谴责德法边境仇视法国人现象

德国外交部在4月11日星期六强烈谴责德国和法国边境地区出现的一系列针对法国人的骚扰，袭击和仇视现象。这种针对法国人的仇视背后是德国持续接收从法国转移过去的新冠重症患者，以及两国死亡率的悬殊对比。

广告 继续浏览后续

对此，德国外交部长黑克-马斯表示，“新冠病毒不认国界或者国籍，人类的尊严也不能按照国籍来划分，看到德国的朋友—法国人—因新冠病毒遭受攻击，这令人痛惜，这种行为是不能接受的，德国人和法国人同在一条船上”。

前些时候，德国与法国疫情重灾区大东区毗邻的地区萨尔的经济事务负责人安克-海陵格也表达了德国的歉意，称“萨尔人听说，法国人被人咒骂，还有人朝法国人扔鸡蛋，无论是谁做的这种事，都与德法人民友谊相悖”。海陵格就此向法国人致歉。

几天前，毗邻法国的德国小镇葛尔塞姆的镇长克里沃指出，该镇出现了一些“针对德国人的朋友—法国人的敌意，主要现象包括在街上拦住法国人，对其进行辱骂，导致很多法国人不敢出门”。这一消息引发极大震动，很多法国人反应“在散步或者超市购物时，被人吐口水”，还有一名法国人表示，自己“甚至被人要求‘回到他的冠状病毒国家’！”。

3月16日以来，德国根据政府命令严加管控从法国入境的人员，之后，只有货运工人或者在德法边境工作生活的人才能入境德国。截至目前德国新冠死亡率比法国低很多，而感染人数两国相当。法国目前有约12万5千人确诊感染，死亡人数逼近1万4千人；德国感染人数11万8千人，死亡2544人。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅