抗击新冠病毒：德国总统呼吁人们要有耐心和纪律

复活节到来前夕，德国总统施泰因迈尔感谢民众为抗击疫情所作的努力，并呼吁民众要有耐心，信任政治。

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周六晚上，即复活节到来前夕，德国总统施泰因迈尔就新冠危机非同寻常地发表电视讲话，感谢人们为抗击疫情所做的巨大努力，并呼吁人们要有耐心，有纪律，有团结精神。他表示，是否应松动限制，这不是掌握在政治家和专家的手里，而是掌握在我们大家的手里。危险还没有消失。遵守极端限制，挽救了人们的生命，而且每天还在继续挽救生命。

他呼吁德国民众在新冠疫情期间信任政治。他说，联邦和各州政府都很清楚，自己肩负着重大责任。他表示，病毒是对我们人类的一个考验。可能很多人认为“我们是无敌的。”但事实证明，这是错误的。他表示，新冠病毒将给社会带来深远的影响。“世界将变样。”他希望人们能进一步相互信任，顾及他人并充满信心。

德国总统通常只是一年一度发表圣诞致辞。根据总统府的消息，这是总统首次打破惯例，在非传统时间发表电视讲话。

与此同时，德国新冠病毒患者人数还在增长，但增速放缓。据柏林罗伯特科赫研究所的统计，截至11日上午十点，德国已确诊的新冠患者达117658人，一天内增加了4133人，死亡人数达2544人。

复活节到来前，德国医疗系统已表示，德国还有足够的加护病床，复活节期间，医疗系统不会出现超负荷现象。

德国早已启动多个财政援助项目，以扶持受到新冠病毒强烈冲击的经济，其中也有对医疗系统的多方扶持。联邦卫生部现计划也对牙医和精神科医生给予财政援助。出于对新冠病毒的恐惧，前往牙医和精神科医生诊所就医的人大大减少。

多个民调显示，抗击疫情以来，德国人对基民盟籍总理默克尔的信任度大大增加，对基社盟领袖、巴州州长索德尔的评价也大大升高，认为他最有能力成为默克尔的接班人。

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