新冠肆虐 地中海船10几移民消失非政府组织担忧

近日，地中海难民船上的10几名移民失踪后，一些非政府组织表示担忧。欧洲宣布派遣一架飞机马耳他海岸附近搜索失踪船只

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一些非政府组织谴责欧洲国家的冷漠与消极。 欧洲边境控制局，对此作出反应，

宣布派出一架飞机在马耳他海岸附近寻找这艘失踪的船只。

这些在地中海的一艘船只上的10几名移民在马耳他沿海失踪，他们的命运4月12日引发国际组织及非政府组织的极度担忧。

欧洲边境和海岸警卫队（Frontex）向法新社指出，他们派遣一架飞机“将在周一早上起飞，以搜寻”这艘船。欧洲 海岸警卫队发表一份声明指出，这是一艘他们在周五和周六发现的四艘移民船之一。 他们已通知意大利、马耳他、利比亚和突尼斯的相关单位。但马耳他政府和意大利海岸警卫队对法新社的采访并未做出反应。

德国非政府组织《国际海洋观察》曾在一条推文中谴责说：“所有当局都知道，但都不采取任何措施营救，欧洲放弃了他们。在复活节，任凭他们死亡。”

海洋观察此前曾宣布四艘船中的一艘已经“倾覆”。他们周六起就警告，载有260名移民的气垫船的危险处境。

另一德国非政府组织United4Rescue也在一份声明中肯定说，这艘船“从此找不到的船曾经打电话求救”。 其发言担心地说：“我们估计应该有数十人死亡。”

国际移民专员贾科莫说：“不幸的是，对地中海死亡移民人数的估计一直都是默认情况下的估计”。他说：“从年初到4月8日，我们在地中海中部的记录有140人死亡，在整个地中海则有241人死亡。

在冠状病毒危机中，马耳他和意大利关闭了向移民开放的港口。 该决定遭到协会的谴责。 而马耳他当局上周五已救助了67名船上难民，并采取隔离措施。

12日的周日，有一百多名海上移民在西西里南部海港Pozzallo上岸。海洋观察指出，他们所发现的那4艘难民船的其中之一也在周日上午靠岸了。

意大利在卫生健康危机高涨的现况，其公民保护局长波雷利解释将在陆地上或船只上，部署一些结构组织，俾能把这些移民置于《防疫隔离》。一旦隔离手续完成后，他们将进行惯有的法律程序。而这项新立定的行政程序的第一次实施将针对在意大利沿海漂泊数日的人道船只号《Alan-Kurdi》上面的156名移民。

随着天气的转晴，将会促使更多的移民试图从利比亚偷渡到达意大利。意大利的极右翼领导人萨尔维尼（Salvini）在其脸书Facebook上谴责，政府当局建立一个新的移民新冠病毒隔离中心来接纳这些海上移民。他说： “意大利人被禁足令关在家里，而这些偷渡分子却可以自由下船走动。”

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