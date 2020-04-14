新冠病毒肆虐下 西班牙仍在恐惧争议声中复工

新冠病毒肆虐下，西班牙可说在恐惧争议声中，强过关山地宣布复工。经过15天几乎完全的经济冬眠之后，4月13日，成千上万的工人在西班牙各地重返工作岗位，尤其是在对经济活动至关重要的行业，例如建筑业和工业界。这项复工也 伴随着犹豫不决和一些争议。

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法广特约记者穆锁马德里报道指出，在哪里？何时？又如何复工？ 这是马德里地区总督伊莎贝尔·迪亚兹·阿尤索（Isabel Diaz Ayuso）向社会主义党籍的西班牙总理佩德罗·桑切斯针对有关口罩提出的三个问题。 这同样也是即使成千上万的西班牙人在停工15天后，重新返回工作岗位所提出的同样问题，无论在马德里或西班牙其他地方，每个人也都在问这个问题。

西班牙中央政府已承诺要分发1000万个口罩，这些口罩的分发将开始于地铁、公交车，尤其是郊区火车等公共交通站点。 这是由特别工作人员分发给乘客。总之，在马德里，我们已经看到他们持续在分发口罩。

在新冠病毒危机开始时就极度缺乏防护设备物资的西班牙，即使采取发口罩措施，并不能阻止民众对复工令的犹豫不决。有些人抱怨他们没有收到口罩，或者他们不知道如何正确使用口罩。

更不用说那些工业领域的领薪人员，不论怎么样，许多员工仍然害怕自己会被病毒感染。 这些工作人员说，在许多工作环境下，要保持所需的距离是不可能的。

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