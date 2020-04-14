法国政府预估2020年GDP缩减8%

法国经济部长勒梅尔（Bruno Le Maire）周二在RMC / BFMTV电视上宣布，法国政府预计：2020年法国国内生产总值GDP将下降8％。

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根据法兰西银行此前8日发布其首次商业调查的报告，它是法国3月17日中午开始实施的禁足令后的第一个经济现况的调查报告。其主要目的是，针对三月下旬禁足令当中，每个领域的生产活动水平，提供一个“尽可能最详细的图表”。

由于经济活动的急剧下降，法兰西银行当时曾估计法国第一季度的国内生产总值大约收缩了百分之六。

而14日，经济部长勒梅尔在电视上进一步宣布，政府预计2020年法国GDP将下降8％。

法国央行行长说：“每两个星期的禁足令让我们损失了年度GDP的1.5％和额外的公共赤字的1％，”

根据一项在3月27日至4月3日对8500家公司进行的调查显示，在3月实施禁足令的两周当中，整体经济活动下降了32％，这一数字与国家统计局INSEE公布的数字相当， 统计局公布的数据是下降35％。 受灾最严重的行业是建筑业，其生产活动的损失占了正常时期的约四分之三；此外还有，贸易，运输，住宿和餐饮服务业，其生产活动减少了约三分之二。

另外，制造业也受到严重影响，生产活动几乎损失了一半，其他的商品服务业也减少了约三分之一。 这些部门合计占了GDP的55％，他们已失去正常时期生产活动的一半。

其他受影响较小的地区，则占国内生产总值不到一半的比重，分别是：农业和农产食品工业，炼焦业，炼油和能源生产，以及非商品服务业或或金融业及房地产等的服务业 。

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