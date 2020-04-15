德国谨慎放宽防疫管控

德国疫情虽然还在扩大，但增长继续平滑。德国政界周三作出决定，谨慎放宽防疫管控。

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据德国媒体综合报道，默克尔总理和各州州长周三就新冠危机举行了长达四小时的视频会议。会议决定，谨慎放宽一些限制，但交际禁令继续有效到5月3日。

自下周一起，店铺销售面积小于800平米的小店可以开门营业。除此之外，汽车经销商、自行车店和书店不管店面大小都可开放。但商店应注意卫生并控制人员出入，让人们相互保持足够的距离。餐馆、酒吧、宗教聚会、迪斯科、剧院、歌剧院、音乐厅则必须继续关闭。大型活动包括足球赛不允许在8月31日前举行。

学校计划5月4日起逐步复课。但具体开学日期还未定。每个州可能视情况不同，做出不同的决定。比如疫情严重的巴州打算5月11日后才逐步复课。州长索德尔表示，因为各州受到的打击不同，所以活动空间和制订的框架会不同。

联邦政府和各州州长迫切建议人们在购物和使用公共交通时佩戴口罩，但不强迫。

默克尔总理强调说，德国从一开始就取得了无法预见的成就：即医院，医生和护理人员没有超负荷作业。但这只是“脆弱易碎的中期成就”。目前还没有做出太大变化或往前猛冲的余地。默克尔继续要求人们遵守管控规定，“违规者将受到追究”。

根据柏林罗伯特科赫研究所周三公布的数据，德国已确诊的新冠病毒患者现有127584人，新增2486人，病死人数达3254人。

自新冠疫情以来，德国政府抗击疫情的举措使默克尔及政府受欢迎度在民意调查中得到提升。设址伦敦的智库“深度认知”（Deep Knowledge Group）现在也对德国政府表示了肯定。该智库发布了一份调研报告，在其疫情“安全国家”排名中，德国名列第二，仅次于以色列，中国排名第五。

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