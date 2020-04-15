新冠病毒疫情欧盟建议一项解除封禁令协调性

欧盟就新冠疫情建议采取一项解除封禁令的协调性。欧洲委员会主席乐颜(Leyen)和理事会主席米歇尔(Michel)在4月15日（周三）提出了在欧洲范围内协调取消限制的提案。 委员会还将于5月4日与世界卫生组织组织一次捐助者会议，以加强对Covid-19疫苗研究的资金

广告 继续浏览后续

根据本台布鲁塞尔特约记者贝纳泽指出，在欧洲国家之间，情况变化很大，因为一方面有的是在加强或是延长封闭令的新措施之间摆荡，例如：英国、罗马尼亚、匈牙利及法国。

另一方面，则有国家已采取逐渐重新开放封闭令的决定，例如：丹麦、奥地利、意大利、西班牙等国家。

这种朝向四面八方发展的情况令人欧盟担心。另外，欧盟27个国家元首和欧盟政府在3月26日举行的最近一次的虚拟线上的峰会当中，要求欧盟委员会提出 一个协调走出封闭令的路线图。

委员会的路线图包含三个基本标准，一个国家开始取消限制令前必须满足以下这些标准：

首先，该国需要进行流行病学评估，以表明大流行已继续不断持久地降低。第二，该国能确保卫生系统应对病毒可能复发的能力。最后一个标准是，该国必须具备大规模测试新冠病毒的能力的标准，而且还能够跟踪被感染者，甚至隔离他们。

当然。欧盟认为最好的方式就是能够研发出对抗新冠病毒的疫苗。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅