抗疫：德国外长期待中国提升透明度 改变文化习惯

德国哈瑙市，人们在每周的杂货市场上戴着防护口罩摆姿势（2020年4月18日）。

德国外长马斯就抗击新冠疫情对中国的一些做法表示了批评。他要求中国加大透明度，改变文化习惯。

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德国社民党籍外长马斯于周五就就新冠疫情非同寻常地对中国提出了批评。他向德国《图片报》表示：“我们看到武汉的数字再次得到修改，这当然令人担忧。”有些问题应该加以回答。就起因研究和疫苗开发而言，得知病毒的来源和病毒产生过程非常重要。这些都是需要加以回答的问题。他希望中国在此发挥建设性作用。他说：“在随后数周内，中国领导人将有足够的机会证明，他们在和病毒打交道时，实际上有多透明。”

马斯对武汉重又开放野生动物市场感到不能理解。他说，抗击疫情需要每个人的付出，“所以人们可能有必要改变文化习惯。这也是我们在这里所做的。我们相处的方式不同了，保持距离，不握手，戴着面具出门。”人们必须从危机中吸取教训，不能因为某些事情总是这样的，就以此为依据。

与此同时，德国疫情仍在扩大，但卫生部长施潘表示，自4月12日以来，每日痊愈人数比受感染人数要多。

根据柏林罗勃特科赫研究所周六公布的数据，德国现有137439人感染了新冠病毒，一日内增加3609人，病亡人数达4110，痊愈人数超过85000人。

德国《焦点》周刊周六报道说：柏林夏里特医院权威病毒学家德罗斯滕发出警告：病毒还会在全德国继续扩散。

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