捷俄恩仇录：布拉格拆掉俄军元帅雕像惹怒莫斯科

捷克首都布拉格的前苏军将领伊万-科涅夫元帅（ Ivan Koniev ）雕像最近被拆掉。该元帅1945年解放过布拉格，1956年镇压过匈牙利布达佩斯起义，1968年是镇压布拉格之春的情报指挥官。

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法国世界报4月21日刊出沙斯坦（Jean-Baptiste Chastand）的报道说，捷克首都一个广场上的前苏军将领伊万-科涅夫元帅的雕像4月3日被吊车拆卸下来，转移到一个即将开张的博物馆里。

多年来，捷克人对科涅夫元帅的雕像争议很大。这个1980年安置的雕像经常被人泼油漆，雕像基座上被油漆写1968字样，显示人们对他参与镇压布拉格之春民主运动的愤怒。不过，也经常有人在雕像下摆放花环，对他解放布拉格表示感谢和纪念。

布拉格第六区区长，保守党TOP09议员科拉尔（Ondrej Kolar）去年9月推动投票通过拆掉这座雕像的决议。在这之前，捷克人为了这尊雕像拆不拆辩论了几个月。雕像拆掉那天，科拉尔在脸书贴出雕像照片，调侃说：“他没戴口罩，规定是针对所有人的”。3月中旬以来，捷克共和国为防冠状病毒，规定所有人必须戴口罩。

雕像拆掉后，克拉尔区长受到一些俄罗斯人和捷克公民的威胁。他称，这些人背后是克里姆林宫。为了安全，他被警察保护起来。他告诉法国世界报，最初并不想拆雕像，但在2018年8月，他们放了一块解释科涅夫元帅1956年镇压匈牙利的角色的小牌子后，俄罗斯人开始指控他们改写历史。捷克驻莫斯科大使馆4月5日遭人投掷烟雾弹。同时，俄罗斯官员纷纷谴责布拉格撤掉苏军元帅雕像。克里姆林宫发言人佩斯科夫（Dimitri Peskov）说，我们认为，捷克人应该感谢这个人。他并要求捷克把雕像放回原处或者交给俄罗斯。俄罗斯外长拉夫罗夫4月14日谴责布拉格拆雕像是令人愤慨的无耻决定，违反了1993年双方签署的协议，该协议规定捷克照看红军遗骸。俄方还宣布启动对“公开亵渎俄罗斯军事荣耀的象征”的调查。

捷克外交部指控俄罗斯干涉内政，表示不能接受。而在东欧剧变中罕见幸存的捷克共产党严厉谴责拆苏军元帅雕像。该党主席泽曼（Milos Zeman）的发言人称，这是极端分子对战争英雄和受害者的侮辱。他还说，你们可以拿掉雕像，却抹不掉记忆。

世界报的报道说，在前东欧共产国家围绕前苏联象征符号的辩论，捷克传统上，一直是比较温和的。据历史学家米哈尔·科佩切克（Michal Kopecek）说，在上个世纪90年代，尽管反共潮流很强，但整体政治格局承认红军在布拉格解放中起的作用。后来克里米亚被吞并，俄罗斯帝国在普京手下复活之后，出现了变化。

布拉格市长则在今年二月底，将俄罗斯驻布拉格使馆门前的广场改名为鲍里斯·涅姆佐夫广场，纪念这位2015年遇刺身亡的俄罗斯著名反对派领袖。如此一来，俄罗斯驻布拉格使馆的地址就变成了鲍里斯·涅姆佐夫广场1号。俄罗斯大使馆在4月7通知捷克，俄使馆的官方地址改用另一条街的俄罗斯领事馆门牌号。

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