瑞典多座城市近期相继解除与中国城市友城关系

自近日传出瑞典关闭国内最后一所孔子学院的消息后，瑞典第二大城市哥德堡市也于近日宣布，已经在结束与上海的双城友好城市协议后，决定不再与中方城市续签协议。

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据瑞典国内最大纸媒“今日新闻”（Dagens Nyheter）4月22日报道显示，继瑞典第五大城市林雪平市（Linköping）、第七大城市厄勒布鲁市（Örebro）近期相继宣布，解除与中国对应城市的友好城市关系后，哥德堡市也宣布中断与上海的友好城市关系。对此，哥德堡市市长约瑟夫森 (Axel Josefson)向瑞典公共广播电台介绍指，两市之间的交流并不多。他说，“过去两三年来的交流很少。而且考虑到我们所处的时代，我们认为不适合延长双城协议。”

据相关报道显示，上海与哥德堡于1986年建立了友好交流关系。双方并在2003年10月23日签署结为友好城市的协议。在当时，哥德堡也成为了上海第51个国际友好城市。据了解，多年来，两市在城市公共交通、水处理、环境保护、港口等领域开展了交流与合作。据悉，上海和哥德堡的相关协议于2019年底正式到期。执政的瑞典社民党建议以后再考虑续签，但其他党派则提出应该终止协议。尽管两市姐妹关系不再，但哥德堡市的贸易局和港务局将被允许继续与上海市和中国保持原有关系。

而哥德堡是过去数月以来宣布结束与中方城市友好城市协议的又一瑞典城市。上文提到的林雪平市此前终止了与广州市的相关协议，吕勒奥（Luleå）和西安、韦斯特罗斯（ Västerås）与济南等也都解除了双城关系。对此，林克平市市长维金格（Lars Vikinge）今年2月告诉瑞典《今日集会报》（Dagens Samhalle）称，“由于中国大使馆威胁瑞典政府，他们决定断绝与中国的所有的政治联系。”他还提到，广东的代表团原定于2019年12月月访问该市，但被告知不受到欢迎。

同样在今年2月，韦斯特罗斯市市长塔里耶别克(Anders Teljeback)亦曾向英国《金融时报》表示，决定停止和中国城市合作是因为“在过去的几年里，中国国内的打压升级。”值得一提的是，中国驻瑞典大使馆官网本月23日发表了题为“桂从友大使在《瑞典日报》发表署名文章就少数瑞典温和党政客错误涉华言论阐明严正立场”的新闻稿。桂从友就新冠疫情问题在文章中提出，“少数瑞典温和党政客借疫情进行政治炒作，对中国恶意诋毁攻击，其言论充斥虚假事实、荒谬逻辑和险恶用心。”此外，分析人士指出，另受香港铜锣湾书店及桂敏海事件影响，中瑞两国的外交关系在近年来也呈下滑趋势。

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