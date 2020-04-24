英国卫生大臣：约翰逊恢复正明显改善 复工无时间表

英国卫生大臣汉考克（ Matt Hancock ）最新在向媒体介绍首相约翰逊的状况时表示，后者正在明显的恢复当中。但就其将何时重返首相工作的问题，汉考克则指出，这会由约翰逊的医生们来决定。针对英国《每日电讯报》报道称，约翰逊将于下周一重回首相府办公的消息，唐宁街10号发言人周五澄清指，对于首相的复工计划目前尚未制定有官方的时间表。

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据英国广播公司介绍，约翰逊在本周曾与英国女王伊丽莎白二世和美国总统特朗普进行了电话交谈。特朗普随后告诉媒体称，听起来约翰逊可以重返工作了。但英国首相府还是在周五当天对约翰逊将于下周一复工的消息加以澄清。与此同时，约翰逊被指在恢复中与外交大臣拉布保持联系。汉考克在当天接受英国广播4台采访时表示，约翰逊目前“乐观、精力充沛”。但他亦指约翰逊还要等到恢复得更好时才能返回工作。

此外，英国首相府发言人当天在回应约翰逊是否将于下周重新上班的相关报道时说，“首相将听从医生的建议，而在这一阶段进行猜测是无益的。”该发言人还补充说，约翰逊正在从唐宁街10号获得最新消息，并一直在与包括拉布和汉考克在内的同事进行商议。发言人指，约翰逊目前还没有通过参阅“红箱子”文件工作，“红箱子”装有英政府各部门递交给首相的简报文件等。

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