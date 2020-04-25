德国继续讨论松动防疫管控

德国仍在进一步讨论是否应松动防疫管控限制。默克尔总理表示，德国将为欧盟财政预算提供更大扶持。

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据德国广播电台报道，德国政界继续热烈讨论是否应进一步放宽防疫管控。巴州州长索德尔认为，病原体仍在传播中。人们应避免仓促行事。萨尔州州长汉斯也警告，不要过早并过分放宽限制。他向《莱茵邮报》表示，如果感染数再次上升，则有必要进行第二轮封锁限制。而第二轮的管控措施将会比第一轮更为严历。但卫生部长施潘认为，如果人们相互保持足够的距离，想购物或者想在健身房里锻炼身体的人应该得到允许。规定越容易理解，人们也就越能接受并遵守规定。萨克森州州长克莱奇曼向德国电视一台表示，他可以想象，饭店于五月底重又开门营业，前提是，感染数据在可控制范围内。

周四，联邦和州政府将再次开会讨论管控措施。默克尔总理已明确表示，要等到5月6日才会做出进一步松动管控的决定。

默克尔总理认为，新冠危机期间，欧盟更重要。德国将为欧盟下一轮财政预算做出更大的付出。默克尔在其每周视频上表示，危机后，欧盟需要刺激经济方案。为此，德国必须做出更大付出。她强调，周四已在欧盟峰会上已达成的总值逾五千亿欧元的扶持一揽子方案必须在六月一日生效，该方案扶持受到新冠病毒冲击的欧盟成员国，企业和员工。但这还不够。危机过后，人们还需要一个刺激经济计划。根据欧盟峰会的决定，欧盟委员会五月将推出重建基金方案。

德国感染和病亡人数仍在增加，但增速继续放缓。根据柏林罗伯特科赫研究所周六公布的数据，德国新官病毒带来的病亡人数已达5500人，一天内新增179名病亡者。已确诊的新官病毒患者总计152438人，一天内新增2055人。痊愈人数逼近11万人。

根据罗伯特科赫研究所4月24日公布的的统计数字，德国87%的病亡者年龄在70岁以上。病亡者平均年龄为82岁。

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