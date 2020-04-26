德国内政部：中国外交官曾鼓励德官员积极评价中国抗疫

德国联邦内政部在4月发出的一封信中证实，中国外交官曾接近德国政府官员，游说和鼓励他们称赞中方对新冠疫情的管理及应对。随后，中国驻德国大使馆则发表声明，对德媒的相关报道内容加以否认。

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路透社在26日的报道中提到，获得了一份由内政部答复德国绿党议员鲍泽（Margarete Bause）的文件。鲍泽此前曾致信德国政府就是否有中国外交官曾与德国官员接触，并鼓励德方官员给予积极评价的事宜作出质询。德国内政部在这一落款日期为4月22日的回信中写道，“德国政府意识到由中国外交官员采取地，以给予中华人民共和国就冠状病毒管理（提出）正面公开表态为目的的接触。”回信续称，“联邦政府没有顺从这些要求”。

据悉，德国《周日世界报》（WeltamSonntag）率先报道了来自德国内政部的这一回信，但中国驻德国大使馆则斥责报道内容不属实且不负责任。中国驻德国大使馆还在当天发表声明回应重申，”新冠肺炎疫情发生后，中方始终本着公开、透明、负责任的态度，采取了最全面、最严格和最彻底的举措，最大程度地保护了中国人民的生命安全和身体健康。”

声明指，“中德围绕抗击疫情开展密切交流，相互支持，加强合作。任何‘污名化’‘政治化’中国抗疫努力与国际合作的言行，只会加深成见，煽动对抗，破坏各国携手合作的氛围，降低共同抗疫的战斗力。希望个别媒体以抗疫为重，停止拿疫情做政治文章，为全球抗疫做些有益事情。”

另一边，德国内政部在信中还表示，自1月23日以来，德国政府就已认可中国为遏止疫情所做的努力，即使当时他们并未被北京提出这么做的要求。德国内政部接着称，柏林当局曾告知中国政府，他们认为透明公开对于抗疫而言非常重要，但没有指出德方是否认为中国政府有做到透明公开。

此外，鲍泽则在接受《星期日世界报》采访时评价称，"内政部的回应再次凸显德国政府在中国问题上的闪烁其词。欧盟对外事务部明确地将中国列为在新冠疫情上进行虚假宣传和散播阴谋论的国家。" 她称，德国政府甚至没有准备对北京尝试产生影响的做法明确表示拒绝。

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