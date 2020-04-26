新冠危机：德国经济明年将恢复正常

新冠危机不仅对人们的健康和行动自由带来巨大影响，也给德国经济带来沉重打击。但专家认为，德国经济明年又能得到恢复。

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据德国广播电台报道，德国央行和欧洲央行均认为，新冠危机会引发经济萧条。德国领先的经济研究学院也都认为，新冠危机将带来严重经济萧条。经济学家在为政府做的年初评估报告里表示，德国经济今年将萎缩4.2%，失业率可增长到5.9%，短期工作者可高达240万人。但2021年经济将得到恢复，可增长5.8%。

慕尼黑Ifo经济学院商业周期研究负责人沃尔马斯豪泽在柏林展示评估报告时表示，德国具有良好的前提，以承受经济损失，在中期内重又恢复到危机前的经济水平。

银行联合会经济和货币政策委员会的经济学家施耐德也表示：没有必要陷入恐慌。“健康系统基础牢固。社会福利系统也运转良好。”总体而言，德国经济运行良好。

政府推出多项法律，并暂时抛开债务刹车，借债1650亿欧元，以扶持各行各业和私人渡过新冠危机。政府还出台了一系列管控措施，并根据疫情调整措施。新冠危机以来，默克尔总理和政府受欢迎度明显增加。

新冠病毒虽然在德国还在扩散，但再生率已低于1。根据柏林罗伯特科赫研究所周日公布的数据，德国因病毒引起的病亡人数已达5640人，已确诊的受感染者达154175人，一天内新增1737人。

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