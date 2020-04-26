法意西三国单日新冠死亡人数创新低

新冠疫情严重的意大利、西班牙、法国，单日死亡人数大幅下降，意大利创下3月14日以来最低纪录。另外，英国在约翰逊重返岗位前夕，死亡人数也出现三月底以来最低纪录。

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死亡人数位居全球前五名的法国、意大利、西班牙形势持续缓解中，意大利26日一日之内死亡人数260人，这是自3月14日以来最低的死亡数字。3月14日，意大利单日死亡人数达到175人，自那以后，意大利每日死亡人数都超过三百人，最高潮时单日死亡人数接近1000人，截至26日，意大利累计死亡人数26644人。累计确诊包括痊愈和死亡人数，总共197675人。

西班牙周日单日死亡人数288人，这是一个月以来也就是自3月20日以来的最低纪录。死亡人数累计23190人。星期天，西班牙十四岁以下儿童可以在成年人陪同下户外散步，这也是六周以来首次放宽。

星期天法国单日死亡人数242人，呈现大幅下降。星期六，法国单日死亡人数为369人。法国目前死于新冠的人数累计达到22856人，确诊累计124575人，住院人数28217人，重症护理病房病人继续减少，减至4682人，比周六少了43人。

意大利、西班牙、法国在这场新冠疫情中都付出了沉重的生命代价。全球死亡居首的是美国，死亡人数已达致54175人，确诊956292人。随后是意大利、西班牙、法国和英国。

在英国首相约翰逊即将重返岗位前夜，英国周日死亡人数413人，这是英国自3月底以来最低纪录。至此，英国死于新冠疫情的人数为20732人。英国如同意大利、西班牙、法国一样，是欧洲遭受疫情袭击最严重的国家之一。

英国首相约翰逊因感染新冠紧急住院，一度曾入住重症护理病房，4月12日出院后一直处于恢复状态。星期一，约翰逊将重返岗位。在重新启动国家经济活动与不能放宽限足令之间，约翰逊必须做出决定。不过，伦敦当局已表明，政府不会过早下令解封，以免疫情局势再度恶化。

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