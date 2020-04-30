中资成为捷克媒体集团最大股东引发担忧

就在中国与捷克双边关系因台湾问题而日趋紧张之际，布拉格广播电台网站披露说，中国政府拥有的投资公司中信集团近日通过中间商购买了捷克最大的媒体集团Media集团57 %，成为该集团最大的股东，引发捷克以及欧洲舆论的担忧。

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据报道，中信集团通过Rainbow Wisdon公司将其在Media集团原先30 %的股权提高至57%；Rainbow Wisdon公司是一家在香港注册的投资公司，中文名字为虹智投资公司，中国媒体将其称为是中信旗下的企业。

捷克的Media集团经营媒体与企业广告之间的营销，由于捷克媒体的生存同西方其他国家一样主要依赖于广告，拥有对媒体的广告权意味着拥有掌控媒体的权利。北京因此将能够大幅度提高对捷克媒体的掌控能力。

协助中信集团成功收购股权的两位主要关键人物分别是捷克前国防部长，目前担任中资拥有的斯拉法亚足球俱乐部主席的雅罗斯拉夫 泰福迪克（Jaroslav Tvrdik) 和接近亲北京的现任总统顾问的压力集团代表马丁 纳什德里（Martin Nejedly），上述两人今年三月在新冠疫情高潮期间曾经前往北京，引发捷克舆论哗然。他们对外的说法是协助北京应对疫情，捷克政府方面则澄清说对此并不知情。

捷克一名研究媒体的经济学家表示，这是1993年以来，捷克媒体首次受到政府拥有的企业的操控，这是前所未有的现象，担心中国政府将因此大大加强对捷克媒体以及舆论的影响能力。

法国中国问题研究专家，法国战略研究基金会学者Antoine Bondaz先生发表推文表示，事件发生在布拉格与北京外交因台湾问题而陷入紧张之际绝非偶然。另有评论呼吁欧盟面对因新冠危机而陷入财政危机的企业必须谨慎行事，严防他国资金乘虚而入，欧洲必须对危机之后的经济复苏出台大规模的重整计划。

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