博雷利表示欧盟国家侨民目前已基本上被撤离回到本国

据法新社报道，欧盟外交与安全政策高级代表博雷利周六表示，在欧盟决定关闭其边界之前滞留在外国的欧盟国家侨民目前已经基本上被撤离回到本国。博雷利指出，在新冠疫情危机达到高峰时期，有大量的欧盟国家侨民被困留在欧盟之外，当时大约有60万人无法返回欧盟。

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博雷利在接受德国媒体采访时表示，截止到5月1日，我们已经把超过55万欧盟侨民接送回家，也就是说占滞留在外国的欧盟国家侨民90%已经回来。他指出，欧盟将继续帮助把剩下的10%的欧盟国家公民撤离回国。他强调，此举表明欧盟有能力快速有效地应对突发局面、对成员国公民提供救助。

德国《世界报》认为，剩下的5万欧盟侨民要返回欧盟依然是非常困难的事情，例如摩洛哥、菲律宾、喀麦隆、印度等国家目前对于飞行有严格限制，欧盟飞机难以前往撤侨。

新冠疫情在欧洲依然局势严峻。目前法国累计新冠死亡病例24594例，较前一日增加218例。法国卫生总署署长萨洛蒙说，在所有死亡病例中，医院死亡病例为15369例，在过去24小时内增加125例；包括失能老人养老院在内的社会医疗机构死亡病例为9225例，在过去24小时内增加93例。意大利民事保护部门1日发布的数据显示，意大利累计新冠确诊病例207428例，比前一天增加1965例；累计死亡病例28236例，比前一天增加269例。

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