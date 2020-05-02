英媒体：很可能中国已销毁新冠病毒证据

这份澳大利亚、英国、美国、新西兰、加拿大共享的报告显示，中国对新冠病毒人传人的感染力度撒谎，不让地方医生说出真相。根据这份报道，中国很可能已经销毁了新冠病毒的证据，拒绝向国际科学家提供活样本，以便研制出新冠疫苗。英国《每日电讯报》表示，中国做法是对国际透明度一种侮辱，病毒的传播已经导致超过24万人死亡。

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世界卫生组织5月1日发出呼吁，希望收到北京邀请，前往中国调查新冠疫情起源。

世卫组织发言人贾萨雷维奇（Tarik Jasarevic）5月1日对法新社说，"世界卫生组织希望与国际伙伴合作，在中国政府邀请之下参与调查病毒的动物起源"。世卫组织驻华代表高力（Gauden Galea）也于4月30日接受天空新闻（Sky News）访问时表示，（中国）国家层面的调查在进行，但世卫组织迄今没有收到邀请参与，希望在近期能够参与。

此前，世卫组织曾经多次称赞中国在疫情危机处理中的表现。而世卫组织本身，则受到包括美国在内的多国诟病，被指抗疫不力、过于亲中。美国总统特朗普还决定暂停向世卫组织提供资金。

美国总统特朗普政府正在考虑对中国采取一系列报复措施，让中国对新冠病毒疫情大爆发进行赔偿。

总统4月30日被问及是否有可能用取消中国持有的美国国债来惩罚中国，他回答说: “我可以采取不同的做法，但是目的相同，而且金额更大，通过加征关税就可以。所以我不需要那么做。”

英国《每日电讯报》还报道说，根据世界卫生组织的说法，中国正在进行的调查主要涉及``自2019年底开始在武汉及其周边地区开始出现症状的病人案例，这些样本是在武汉市集市和农场附近采集的。 调查还涉及这些市场上出售的野生物种和农场动物”。

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