意大利开始解封 意大利一女性对禁闭的日子的见证

意大利开始解封：在意大利，制造业已经恢复了生产；饭店和酒吧可以出售外卖带走的食品；人们也重新被允许进行个人性质的体育活动。尤其重要的是，公园也已经重新开放。人们感到重新获得了自由。一位叫玛利亚(Maria gradzia soumérano)的意大利女性对本台就过去的这段被禁闭在家的日子做了回顾。

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玛利亚(Maria gradzia soumérano)告诉本台说：“最初，我（对禁闭）几乎是很开心的，因为这样我不需要到处跑了。但是，很明显，两周后...（就不是这样了）。我有两个孩子，一个孩子的学校马上就开始远程教学了，另一个的学校则没有这样。即使在今天，有些老师也还是什么也不做。所以有时候，孩子白天上一个小时的课后，就什么都没有了。作为父母，我们感到有责任要激励我们的孩子。”

玛利亚还说：“此外，要远程办公，其实我们的工作更多了。每天要煮两次饭，还有两个少年儿童在家，关系处好也并不容易。因此必须要更加宽容，找到适合所有人的生活方式。”

玛利亚强调：“这不是一个普通的时刻，情况也不会立即改变。并不是所有人都有了自由，还有很多的限制，年轻人还不能够去见他们的朋友，他们对此很难接受。”

玛利亚继续表示：“但是，就像人们所说的，我们的祖父辈曾参加过战争。对我们来说，现在要我们做的，还是我们可以做到的。”

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