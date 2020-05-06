英议会保守党要员：英政府对华政策正发生思维转变

英国议会下院国防委员会主席、保守党籍议员伍德（Tobias Ellwood）最新在接受美国政治新闻网站Politico欧洲版采访时表示，北京在应对新冠肺炎疫情所采取的相应措施，正促使英国在贸易等问题上对中国的过度依赖进行反省。

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Politico5月5日刊登的这篇报道引述伍德的话称，中国在新冠疫情下的表现将在两国就安全问题的联系上帮助英国国内形成尖锐化的观点。他称，英国政府对华政策正发生一场“思维转变”，这一变化“远不仅是因为中国在2019冠状病毒病中所展现出的态度，采取的行为。”

伍德续称，“中国对新冠疫情的发源不但不透明，还否认它首先是如何蔓延的，（这）不是一个我们应该巴结以达成长期安全协议的国家......我认为通过这场新冠疫情经历，及中国所在这里采取的地下行动，将助使相应的观点尖锐化”。

曾在特雷莎·梅内阁中担任英国国防部次官的伍德，目前是英国议会下院主要负责监督国防事务的委员会主席。该委员会曾对英国是否应采纳华为5G参与英国网络升级问题采取调查。尽管英政府几经周折后在今年1月最终同意，允许华为参与该国5G网络中非敏感部分地建设，将其参与度限制在35%以内，但这一决定还是遭到了其美国盟友的反对和压力。

《每日电讯报》4日报道称，白宫方面正在就英国同意采纳华为5G建设的决定，重新审视两国的情报合作。就5G网络安全问题，伍德指出，“有关华为的辩论或许正揭示了一个更为广阔，且极为困难的，涉及我们与中国关系的讨论。”他续称，“就这一问题我们今天或许还一直有些自我否认（它的存在）”。他指出，“当我们今天的经济大量都是在数据的基础上驱动的情况下，你真的希望让它暴露在潜在的危险当中吗？”

报导指，伍德的发言反映了近期特朗普和其盟友对中方存在向世界迟报新冠疫情严重性的指控。而不少欧洲政客也相继表达了类似观点。欧盟外交与安全政策高级代表博雷利（Josep Borrell）在3日接受采访时表示，欧盟此前在对华问题上“有些小天真”，当下需要采取更为现实主义的言行。

博雷利在这篇同样向Politico的谈话中指出，“我们欧洲人支持以联合国为中心且有效的多边主义, ”他称，“中国坚持一个有选择性的多边主义”。伍德附和称，“中国将成为一个超级大国，但他并不希望（扮演超级大国角色）应负担的责任”。他还指，中国在上个月是联合国安理会的轮值主席国，却没有召集一个有关新冠肺炎疫情的会议，这则是“令人惊讶的”。

当重新谈到欧洲国家5G建设问题时，伍德说，“在西方我们过于依靠市场的能力来给出所有问题的答案”，他说，在中国却存在对一些企业巨型的国有支持计划。他续称，“这使得他们的企业，不但只有华为和中兴，还包括阿里巴巴、腾讯和其他的巨型企业在他们的科研、市场推广和营销领域取得大踏步性的前进。”他评价称，西方上一次如此举国推动的项目则是美国登月的阿波罗工程。

伍德称，英国的电信公司们过去在3G和4G的网络建设中大量采取华为设备。当下他却认为，英政府应该考虑“逐渐对中国能力断奶”的可能，而不是一个硬性的中断。他说，“美国人希望我们尽量与中国人保持距离，但对于我们来说更大的问题则是：我们到底是如何到（现在）这个地步的？”

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