约翰逊宣布延长“禁足令”至6月1日

英国首相约翰逊（Boris Johnson）10日晚间对全国发表演说宣布初步解禁方案，他宣布禁足令至少延长至6月1日；从下个月起，所有乘飞机入境者（包括从国外返回的英国人）进行为期两周的隔离。他希望商店和小学6月初可以开课；而酒吧和餐馆业还要等至7月初。英法两国在一份声明中表示，而入境英国的法国旅行者不会被要求隔离。为此双方将成立一个工作小组，协调共同的防疫措施。从5月11日开始，英国公民被允许在公园散步、锻炼身体，但只限于家人之间，和外人不可聚在一起。

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不过科学家警告，如果英国政府太快解除禁令，英国的武汉肺炎病故人数到年底恐会达到10万人。

英国从3月23日发布禁足令起已将近7周，诉求解禁的声浪也越来越高。不过，英国目前是欧洲死亡人数最高的国家，根据最新数据，英国2019冠状病毒疾病死亡病例已经突破3万人，来到3万1587人，在全世界仅次于美国。

约翰逊在电视演说宣布警戒系统计划，发布分阶段放松防疫措施“路线图”。然而，《星期日泰晤士报》（Sunday Times）报导，一名政府科学顾问警告，若政府太快解禁，英国到年底前的病故人数恐怕会突破10万人。

苏格兰首席大臣施特金（Nicola Sturgeon）10日更表示，“看报纸才知道约翰逊政府的新口号”。她表示：“英格兰地区要怎么做当然由约翰逊决定，但我们现在还在打击病毒的关键时刻，待在家中、拯救生命，仍旧是我现阶段要传达给苏格兰人民的清楚讯息。”

伦敦国王学院（King's College London）教授威克斯（Til Wykes）表示：“有助大众的方式是发布清楚、简洁、明确的讯息。这个口号只符合简洁的条件。之前的待在家中起码还算清楚。保持警觉究竟是什么意思？这只会令人困扰，开放各自解读，很可能会增加更多有危险性的行动。”

伦敦卫生与热带学院（London School of Tropical Hygiene）以及伦敦帝国学院（Imperial College London）等研究专家上周对英国政府紧急情况科学谘询小组提出相关警告。

一名科学顾问表示，专家针对不同的解禁策略建立模型，评估哪些策略可行，哪些不可行。消息人士指出，不只一种模型在某种情境下的死亡人数会攀升至6位数。

约翰逊和外相拉布（Dominic Raab）、财相苏纳克（Rishi Sunak）、卫生大臣汉考克（Matt Hancock）、英国内阁办公室部长戈夫（Michael Gove）等人6日晚间会面，没有采用逐步解禁的方案，而是听取了专家们的建议。

报导指出，约翰逊之所以这么决定，是因为他们被告知目前病毒的传播速度是一天1万8000例，而非政府的目标速度一天4000例。

一名政府科学顾问表示：“我们是否会在年底达到10万死亡人数，端看解禁的速度有多快、追踪传播途径的方法多有效，以及是否控制医院与安养中心的感染情况。”

他表示：“安养中心与医院遭到感染的员工似乎把疫情又带回社区，我们必须先控制这种情况，才能谈解禁。”

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